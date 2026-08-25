ओडिशा तट के पास मालवाहक जहाज ‘MV ओशन विनर’ के डूबने के तीन दिन बाद मंगलवार को तलाशी अभियान के दौरान उसका इमरजेंसी बीकन और एक लाइफबोट बरामद की गई है। हालांकि, लाइफबोट की जांच के दौरान उसमें कोई भी जीवित व्यक्ति नहीं मिला। हादसे के बाद से जहाज के 22 क्रू सदस्यों का अब तक कोई पता नहीं चल सका है।

भारतीय तटरक्षक बल शनिवार रात से बंगाल की खाड़ी में बड़े पैमाने पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। हादसे के समय जहाज पर कुल 24 लोग सवार थे, जिनमें से दो नाविकों को पहले ही सुरक्षित बचा लिया गया था। अब 22 लापता नाविकों की तलाश के लिए तटरक्षक बल के जहाजों और विमानों के साथ-साथ व्यापारी जहाजों की भी मदद ली जा रही है।

नौसेना के विमान ने पकड़ा डिस्ट्रेस सिग्नल

तटरक्षक बल के अधिकारियों के मुताबिक, स्वदेशी रूप से निर्मित विक्रम-क्लास ऑफशोर पेट्रोल वेसल ‘ICGS वरद’ ने तलाशी क्षेत्र से इमरजेंसी बीकन बरामद किया। नौसेना के एक विमान ने हवाई तलाशी के दौरान डिस्ट्रेस ट्रांसमिशन का पता लगाया और ICGS वरद को उस स्थान तक पहुंचाया।

इसके बाद तटरक्षक बल के जवानों ने वहां से इमरजेंसी पोजिशन-इंडिकेटिंग रेडियो बीकन (EPIRB) बरामद किया। जांच में पुष्टि हुई कि यह बीकन MV ओशन विनर से जुड़ा हुआ था। EPIRB जहाज पर मौजूद एक आपातकालीन उपकरण होता है, जो संकट की स्थिति में स्वचालित या मैन्युअल रूप से सिग्नल और जहाज की लोकेशन भेज सकता है।

सुबह 7 बजे मिली लाइफबोट, लेकिन कोई नाविक नहीं

तलाशी अभियान के दौरान मंगलवार सुबह करीब 7 बजे एक लाइफबोट भी मिली। तटरक्षक बल की बोर्डिंग टीम ने लाइफबोट का निरीक्षण किया, लेकिन उसके अंदर कोई जीवित व्यक्ति नहीं मिला।

तटरक्षक बल के प्रवक्ता कमांडेंट अमित उनियाल ने बताया कि लापता क्रू सदस्यों की तलाश लगातार जारी है। तटरक्षक बल के जहाज, विमान और इलाके में मौजूद अन्य मर्चेंट वेसल्स मिलकर बड़े क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं।

चीन ने भी बढ़ाया मदद का हाथ

रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करने के लिए चीन भी सक्रिय रूप से भारत के साथ समन्वय कर रहा है। अधिकारियों के अनुसार, चीन के मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू सेंटर (MRCC), बीजिंग ने भारतीय तटरक्षक बल के साथ संपर्क बनाए रखा है।

चीन ने तलाशी अभियान को मजबूत करने के लिए अपने दो मर्चेंट वेसल्स भी इलाके में तैनात किए हैं। इसके अलावा क्षेत्र में मौजूद अन्य व्यापारिक जहाजों को भी सर्च ऑपरेशन में शामिल किया जा रहा है।

24 सदस्यीय क्रू में 20 चीनी नागरिक

अधिकारियों के मुताबिक, MV ओशन विनर के 24 सदस्यीय क्रू में 20 चीनी नागरिक थे। इनमें वे दो नाविक भी शामिल हैं जिन्हें हादसे के बाद सुरक्षित बचा लिया गया है। बाकी क्रू सदस्यों में तीन म्यांमार और एक बांग्लादेश का नागरिक बताया गया है। फिलहाल 22 सदस्य लापता हैं और उनकी तलाश युद्धस्तर पर जारी है।

महज 8 मिनट में समुद्र में समा गया जहाज

MV ओशन विनर रविवार देर रात ओडिशा के पारादीप तट से करीब 230 नॉटिकल मील (लगभग 425 किलोमीटर) दूर बंगाल की खाड़ी में डूब गया था। अधिकारियों के अनुसार, जहाज में अचानक झुकाव आया और वह महज आठ मिनट के भीतर समुद्र में समा गया।

जहाज पर ओडिशा से चीन ले जाया जा रहा 72,000 टन से अधिक लौह अयस्क लदा था। चीन जाने से पहले जहाज को सिंगापुर में भी रुकना था। MV ओशन विनर शुक्रवार सुबह पारादीप पोर्ट से रवाना हुआ था।

दो बचाए गए नाविकों को लाया जा रहा है वापस

हादसे के बाद बचाए गए दोनों नाविक फिलहाल भारतीय तटरक्षक बल के जहाज पर हैं और उन्हें मुख्य भूमि की ओर लाया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार, उन्हें पारादीप लाया जा सकता है।

इसके बाद चीनी दूतावास के समन्वय से दोनों नाविकों को चीन भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। भारत के समुद्री क्षेत्र के नियामक निकाय डायरेक्टोरेट ऑफ मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन दोनों से हादसे के संबंध में बयान भी दर्ज कर सकता है।

फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती समुद्र के विशाल क्षेत्र में लापता 22 नाविकों का पता लगाना है। तटरक्षक बल ने अतिरिक्त संसाधनों और मर्चेंट वेसल्स को भी अभियान में शामिल किया है, ताकि जल्द से जल्द लापता क्रू सदस्यों तक पहुंचा जा सके।

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