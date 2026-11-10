Vande Bharat Sleeper ticket booking: भारतीय रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस ट्रेनों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। रेलवे ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में तत्काल टिकट की सुविधा नहीं देने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि यात्री इन ट्रेनों में तत्काल कोटे के तहत टिकट बुक नहीं कर सकेंगे। उन्हें अपनी यात्रा के लिए एडवांस रिजर्वेशन पीरियड (ARP) के दौरान ही टिकट बुक कराना होगा।

फिलहाल देश में वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस की तीन जोड़ी ट्रेनें चल रही हैं। इनमें शामिल हैं:

-ट्रेन नंबर 27575/27576: हावड़ा-कामाख्या-हावड़ा वंदे भारत स्लीपर -ट्रेन नंबर 27421/27422: वाराणसी-नई दिल्ली-वाराणसी वंदे भारत स्लीपर -ट्रेन नंबर 27651/27652: SMVT बेंगलुरु-CSMT मुंबई-SMVT बेंगलुरु वंदे भारत स्लीपर

नॉर्थ सेंट्रल रेलवे (NCR) के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) डॉ. शिवम शर्मा ने Indianexpress.com से बातचीत में इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा, ”वंदे भारत स्लीपर में तत्काल कोटा नहीं रखा गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा यात्री पहले से अपनी यात्रा की योजना बना सकें। सामान्य कोटे में सभी बर्थ उपलब्ध रखी गई हैं जिससे यात्रियों को पहले से टिकट बुक करने का फायदा मिल सके।”

इस प्रीमियम सेमी-हाई स्पीड ट्रेन को BEML ने चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) की तकनीक की मदद से तैयार किया है। इसे अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाने के लिए डिजाइन किया गया है।

ट्रेन में कुल 16 कोच हैं। इनमें 11 एसी 3-टियर, चार एसी 2-टियर और एक फर्स्ट एसी कोच शामिल है। ट्रेन में कुल 823 यात्री सफर कर सकते हैं। इनमें एसी 3-टियर में 611, एसी 2-टियर में 188 और फर्स्ट एसी में 24 यात्रियों के बैठने और सोने की व्यवस्था है।

रेलवे बोर्ड के मुताबिक, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में केवल कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को ही सफर करने की अनुमति होगी। RAC (रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन), वेटिंग लिस्ट या आंशिक रूप से कन्फर्म टिकट वाले यात्री इस ट्रेन में सफर नहीं कर सकेंगे।

वंदे भारत स्लीपर टिकट कैंसिल करने के नियम

अगर यात्रियों की यात्रा की योजना अचानक बदल जाती है और वे आखिरी समय में टिकट कैंसिल कराते हैं तो उन्हें किराए का कोई रिफंड नहीं मिलेगा।

रेलवे बोर्ड के मुताबिक, वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस का कन्फर्म टिकट यात्री या उसका प्रतिनिधि कैंसिल कराने के लिए जमा करता है तो किराए में से तय कैंसिलेशन चार्ज काटकर बाकी रकम वापस की जाएगी। इसके नियम इस तरह हैं:

-ट्रेन छूटने से 72 घंटे पहले: टिकट कैंसिल कराने पर किराए का 25 फीसदी हिस्सा काटा जाएगा। बाकी रकम वापस मिलेगी।

-ट्रेन छूटने से 72 घंटे से 8 घंटे पहले तक: टिकट कैंसिल कराने पर किराए का 50 फीसदी हिस्सा काटा जाएगा। बाकी रकम वापस मिलेगी।

-ट्रेन छूटने से 8 घंटे से कम समय पहले: टिकट कैंसिल कराने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा।

इस रूट पर स्लीपर वंदे भारत से सफर के लिए शुरू हुई टिकट बुकिंग, जानें टाइमिंग किराए से संबंधित सारी जानकारी

बेंगलुरु और मुंबई के बीच यात्रा करने वाले रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी आई है। दक्षिण पश्चिम रेलवे ज़ोन द्वारा संचालित और रखरखाव की जाने वाली देश की नई सेमी-हाई-स्पीड बेंगलुरु-मुंबई वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 27652) की आधिकारिक टिकट बुकिंग शुरू हो गई है।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 31 अक्टूबर 2026 को एसएमवीटी बेंगलुरु रेलवे स्टेशन से इस आधुनिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जिसके बाद 3 नवंबर 2026 से इसका व्यावसायिक संचालन पूरी तरह से शुरू हो जाएगा।