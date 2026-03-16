पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई का राज्यसभा में मनोनीत सदस्य के रूप में कार्यकाल खत्म हो गया है। सोमवार सुबह 11 बजे सदन शुरू होते ही राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें विदाई दी। उन्होंने कहा कि गोगोई ने अपनी कानूनी समझ और अनुभव से सदन की चर्चाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनके जाने से कमी महसूस होगी।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, गोगोई को 16 मार्च 2020 को केंद्र सरकार ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया था। यह फैसला उनके भारत के मुख्य न्यायाधीश पद से रिटायरमेंट के सिर्फ चार महीने बाद हुआ था, जिस पर काफी विवाद भी हुआ। कुछ लोगों ने इसे सरकार के पक्ष में फैसलों के बदले मिला पद बताया।

उस समय बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ने उनके नामांकन का समर्थन करते हुए कहा था कि वे न्यायपालिका और सरकार के बीच एक कड़ी बन सकते हैं। हालांकि, राज्यसभा में उनके कामकाज को लेकर आंकड़े बताते हैं कि उनकी भागीदारी ज्यादा सक्रिय नहीं रही। पीआरएस के अनुसार, उनकी उपस्थिति करीब 53% रही।

राज्यसभा की वेबसाइट के अनुसार, अपने पूरे 6 साल के कार्यकाल में रंजन गोगोई ने सिर्फ एक बहस में हिस्सा लिया। यह बहस अगस्त 2023 में दिल्ली सेवा विधेयक पर हुई थी। इस विधेयक के समर्थन में बोलते हुए उन्होंने ‘मूल संरचना सिद्धांत’ की आलोचना की और कहा कि इसका कानूनी आधार काफी विवादित है, लेकिन यह बात उनके पहले के फैसले से अलग थी। रोजर मैथ्यू मामले में, जब वे मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने इसी ‘मूल संरचना सिद्धांत’ का समर्थन किया था। उस फैसले में उन्होंने ट्रिब्यूनल नियम 2017 को रद्द कर दिया था, क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करता था, जो संविधान की मूल संरचना का हिस्सा माना जाता है। यानी, राज्यसभा में दिया गया उनका बयान उनके पुराने रुख से अलग नजर आया।

अपने कार्यकाल के दौरान संसद में कई बड़े मुद्दों और कानूनों पर चर्चा हुई, जैसे कृषि कानून, नए आपराधिक कानून, न्यायाधिकरण सुधार कानून, वक्फ संशोधन और महिलाओं के आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन। लेकिन रंजन गोगोई ने इन बहसों में हिस्सा नहीं लिया। यह भी खास बात है कि उन्होंने पूरे कार्यकाल में एक भी सवाल नहीं पूछा और न ही कोई निजी विधेयक पेश किया।

दिसंबर 2021 में जब एनडीटीवी के पत्रकार श्रीनिवासन जैन ने रंजन गोगोई से उनकी कम उपस्थिति पर सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि इसकी एक बड़ी वजह कोविड महामारी थी। उन्होंने यह भी बताया कि उस समय संसद में बैठने की व्यवस्था उन्हें ठीक नहीं लगती थी।

इसी इंटरव्यू में गोगोई ने कहा, “मैं राज्यसभा तभी जाता हूं जब मेरा मन करता है और जब मुझे लगता है कि किसी जरूरी मुद्दे पर बोलना चाहिए। मैं अपनी मर्जी से आता-जाता हूं और किसी पार्टी के नियम (व्हिप) से बंधा नहीं हूं।”

बिहार: राज्यसभा चुनाव में एनडीए ने जीतीं पांचों सीटें

बिहार में हुए राज्यसभा चुनाव में आरजेडी को करारा झटका लगा है। एनडीए ने पांचों सीटें जीत ली है। महागठबंधन के चार विधायकों ने मतदान नहीं किया, इसकी वजह से एनडीए के पांचवें उम्मीदवार ने जीत दर्ज कर ली। चुनाव के नतीजों के बाद आरजेडी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग भी देखने को मिली। बिहार में एनडीए के उम्मीदवार बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, रामनाथ ठाकुर और शिवेश कुमार राज्यसभा चुनाव जीत गए हैं। पढ़ें पूरी खबर।