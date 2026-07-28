Maharashtra Politics: दिल्ली में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं पार्थ पवार और प्रफुल्ल पटेल ने एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद एनसीपी के दोनों गुटों ने विलय की अटकलों को तेज कर दिया है। हालांकि, शरद पवार ने कहा कि एक साथ आने का कोई सवाल ही नहीं है।

यह मुलाकात शरद पवार की पीएम मोदी के साथ पिछले हफ्ते हुई मीटिंग के बाद हुई है। हालांकि, अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से एजेंडे का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन लगातार हुई इन बैठकों ने इस राजनीतिक चर्चा को हवा दी है कि दोनों एनसीपी गुटों को एक साथ लाने की कोशिशों ने शायद रफ्तार पकड़ ली है।

नेताओं ने बातचीत के बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया

पिछले कुछ हफ्तों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि सार्वजनिक रूप से इनकार करने और बीच-बीच में आई रुकावटों के बावजूद, शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी (एसपी) और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को फिर से एक करने की पर्दे के पीछे की कोशिशें जारी हैं।

खबरों के मुताबिक, बातचीत किसी भी राजनीतिक पुनर्गठन से पहले दोनों गुटों के संभावित विलय पर केंद्रित रही है और माना जा रहा है कि बीजेपी शरद पवार गुट के साथ अलग-अलग बातचीत करने के बजाय एक एकजुट एनसीपी को प्राथमिकता दे रही है।

यह प्रक्रिया दोनों गुटों के नेताओं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के बीच कई बैठकों के बाद फिर से तेज हो गई है, हालांकि किसी भी पक्ष ने आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं की है कि विलय जल्द होने वाला है।

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महाराष्ट्र विधानसभा में एकनाथ शिंदे के ऑफिस में एनसीपी (SP) प्रमुख शरद पवार और शिंदे के बीच हुई मुलाकात पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीतिक विरोधियों को दुश्मन नहीं माना जा सकता है। विधानसभा में बोलते हुए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, “जैसे ही मुझे पता चला कि शरद पवार आ गए हैं, मैं शॉल और नारियल लेकर उनका स्वागत करने के लिए दौड़ा।” उन्होंने आगे कहा, “हम राजनीतिक विरोधी हैं, दुश्मन नहीं।” यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…