दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को कहा कि जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ कार्रवाई की कोई योजना नहीं है। पुलिस ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दावों को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की है। आम आदमी पार्टी प्रमुख ने दावा किया था कि सुरक्षाकर्मी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं।

पुलिस ने ‘आप’ नेता के दावे के जवाब में ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “जैसा कि बताया जा रहा है, आज रात विरोध प्रदर्शन पर कार्रवाई करने की दिल्ली पुलिस की कोई योजना नहीं है। आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी भ्रामक/असत्यापित जानकारी को फैलाने या प्रसारित करने से बचें।” इससे पहले गुरुवार दोपहर को केजरीवाल ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा था, “आज शाम 6:30 बजे तक कनॉट प्लेस में सभी दुकानें बंद करने का आदेश और कड़ी सुरक्षा, एम्बुलेंस की कतारें, क्या केंद्र सरकार आज एक बार फिर जंतर-मंतर पर अपने बच्चों पर बर्बर हमला कराएगी?”

There is no plan of Delhi police to crack down on the ongoing protest tonight as is being conveyed. You are advised to refrain from spreading or circulating any misleading/ unverified information. — Delhi Police (@DelhiPolice) July 23, 2026

नयी दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन (एनडीटीए) ने क्षेत्र और उसके आसपास मौजूदा स्थिति का हवाला देते हुए कनॉट प्लेस के सभी कार्यालयों, दुकानों और रेस्टोरेंट को बृहस्पतिवार शाम 6:30 बजे तक अपने प्रतिष्ठान बंद करने की सलाह दी। व्यापारी संघ ने कहा कि यह निर्णय नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की टेलीफोन पर बातचीत के बाद लिया गया। उन्होंने कहा था कि कनॉट प्लेस में सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान शाम 6:30 बजे तक बंद हो जाने चाहिए।

मेट्रो स्टेशन बंद

कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के जंतर-मंतर पर जारी प्रदर्शन के मद्देनजर केंद्रीय दिल्ली के 17 मेट्रो स्टेशन शुक्रवार को भी बंद रहेंगे। यह लगातार तीसरा दिन है जब सुरक्षा कारणों से इन स्टेशनों को बंद रखा जाएगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने पोस्ट में लिखा, “सेवा अपडेट। नीचे दिए गए मेट्रो स्टेशन कल (24 जुलाई, 2026) सुबह 7:30 बजे से अगले निर्देश तक बंद रहेंगे। हालांकि, राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी।”

ये स्टेशन हैं लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखम्भा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग, शिवाजी स्टेडियम, झंडेवालान।

यह भी पढ़ें: जंतर-मंतर के 1.5 किमी दायरे में इंटरनेट सेवाएं निलंबित

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को जंतर-मंतर के 1.5 किलोमीटर के दायरे में मध्यरात्रि तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दीं। आदेश में कहा गया कि यह कदम जन सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भी सार्वजनिक आपात स्थिति को टालने के लिए उठाया गया है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें

(इनपुट- भाषा)