जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में हाल ही में सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग टीम पर हुए आतंकी हमले के बाद जवानों की सुरक्षा से जुड़े कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने चेकपॉइंट और संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने का फैसला किया है। इसके लिए ड्यूटी पर तैनात जवानों के लिए बुलेटप्रूफ जैकेट और सुरक्षात्मक हेडगियर पहनना अनिवार्य किया गया है।

इसके अलावा ड्यूटी के दौरान जवानों के मोबाइल फोन को इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। साथ ही सुरक्षा चौकियों पर निगरानी बढ़ाने को कहा गया है। ये निर्देश CRPF के महानिदेशक (DG) जीपी सिंह की जम्मू-कश्मीर यात्रा और सुरक्षा हालात की समीक्षा के बाद जारी किए गए हैं।

CRPF की नई एडवाइजरी में क्या-क्या निर्देश?

सीआरपीएफ की नई एडवाइजरी में हालिया हमलों और मौजूदा सुरक्षा परिस्थितियों को देखते हुए CRPF ने सभी कंपनी कमांडरों को चेकपॉइंट पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

साथ ही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के मुताबिक पर्याप्त जवानों की तैनाती और निगरानी सुनिश्चित करने को कहा गया है।

एक अधिकारी के मुताबिक, ड्यूटी पर तैनात सभी जवानों को हर समय बुलेटप्रूफ जैकेट और अन्य निर्धारित सुरक्षात्मक उपकरण पहनने होंगे। किसी भी जवान को जरूरी सुरक्षा गियर के बिना ड्यूटी करने की अनुमति नहीं होगी।

वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक के साथ लिया गया फैसला

बता दें कि CRPF के महानिदेशक (DG) जीपी सिंह पिछले सप्ताह दिल्ली स्थित CRPF हेडक्वार्टर से एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी के साथ वह जम्मू-कश्मीर पहुंचे थे। अपने दौरे के दौरान जीपी सिंह ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें आतंकवाद विरोधी अभियानों को प्रभावी बनाने और सुरक्षा बलों पर हो रहे हमलों के तरीकों की समीक्षा की गई।

मीटिंग में हमले के बाद से उठ रहे सवालों की हुई चर्चा

इस बैठक में उन आतंकी हमलों की चर्चा हुई जिनका कथित संबंध लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के स्थानीय कमांडर मोहम्मद लतीफ भट उर्फ लतीफ अहमद भट और उसके प्रॉक्सी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) से बताया जाता है। समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने लतीफ भट के कथित हमले के तरीके पर भी चर्चा की। इसमें यह समझने की कोशिश की गई कि वह सुरक्षा चेकपॉइंट तक कैसे पहुंचा और वहां तैनात जवानों पर गोलीबारी कैसे हुई?

लतीफ पर कई हत्याओं का था इल्जाम

बता दें कि लतीफ भट दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के ख्रेवान चादर गांव का रहने वाला बताया जाता है। उस पर 22 जुलाई को अनंतनाग में हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी की हत्या का भी आरोप है। कुरैशी इंडियन रिजर्व पुलिस में तैनात थे और अमरनाथ यात्रा ड्यूटी के दौरान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) से जुड़े हुए थे।

यह भी पढ़ें: Kulgam Encounter: कुलगाम में लश्कर का आतंकी लतीफ भट ढेर, CPRF टीम पर गोलीबारी का था आरोपी

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में सीआरपीएफ की गश्त टीम पर हुए आतंकी हमले के बाद से आसपास के इलाके में चल रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान सोमवार को सुरक्षाबलों को एक बड़ी लीड मिली जिसके बाद कुलगाम में ही हुए एनकाउंटर में एक आतंकी मारा गया है। मारे गए आतंकी की पहचान आधिकारिक रूप से नहीं हुई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि वह लश्कर का आतंकी मोहम्मद लतीफ भट है। यहां पढ़ें पूरी खबर…