कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने 5 अगस्त को बताया कि पार्टी के आंदोलन का मकसद पारंपरिक राजनीति से हटकर अपना प्रभाव बढ़ाना है। सीजेपी नेतृत्व के अनुसार, जनता की समस्याओं के समाधान के लिए किसी और राजनीतिक पार्टी को बनाने के बजाय सामाजिक जागरूकता की जरूरत है।

पत्रकारों से बात करते हुए दास ने कहा, “हमसे पूछा गया कि विरोध-प्रदर्शन की सफलता के बाद यह आंदोलन किस दिशा में आगे बढ़ेगा और हम सभी इसी पर रणनीति बनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम इस पर चर्चा करेंगे और सोचेंगे कि इसे जमीनी स्तर तक कैसे ले जाया जाए। जब 6 अगस्त को हमारे पास कोई ठोस योजना तैयार हो जाएगी, तो हम अपनी भविष्य की रणनीति के बारे में सभी को सूचित करेंगे।” उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वास्तविक बदलाव जमीनी स्तर से जागरूक प्रतिरोध खड़ा करने पर निर्भर करता है।

लोगों की तकलीफों का समाधान कोई और पार्टी नहीं- सौरव दास

अपनी कोर कमिटी की बैठक में इस सोच के बारे में बताते हुए दास ने कहा, “यह एक आंदोलन है। हालांकि कई राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन लोगों की तकलीफों का समाधान कोई और राजनीतिक पार्टी नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर जागरूकता है और सीजेपी यही काम कर रही है।”

VIDEO | After arriving at CJP chief Abhijeet Dipke's residence in Chhatrapati Sambhajinagar, CJP chief spokesperson Saurav Das said, "There are already plenty of political parties. If people still have pain, suffering, and anguish, it means the answer is not a political party.… pic.twitter.com/bGmUrUHSV5 — Press Trust of India (@PTI_News) August 4, 2026

इस बीच, सीजेपी प्रवक्ता वैष्णवी ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की हालिया राजनीतिक रैलियों की आलोचना की और अधिकारियों से कहा कि वे आदेश थोपने के बजाय असल बातचीत करें। उन्होंने कहा, “हाल ही में बीजेपी और आरएसएस ने जिस तरह से रैलियां की हैं, उसमें बातचीत कम और हुक्म चलाना ज्यादा दिखता है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि वे हुक्म चलाने के बजाय बातचीत करेंगे। हमारी उम्मीद है कि बच्चों को परेशान न किया जाए। वरना, हम अपने युवा आंदोलन पर काम करना जारी रखेंगे।”

छात्रों के प्रदर्शन का सीजेपी प्रवक्ता ने किया जिक्र

अलग-अलग राज्यों में छात्रों के प्रदर्शनों के दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती और हथियारों के इस्तेमाल की हालिया घटनाओं का जिक्र करते हुए सीजेपी की प्रवक्ता रत्ना सिंह ने कहा कि ऐसी हरकतें नजर अंदाज नहीं की जातीं। उन्होंने कहा, “जैसा कि हमने हाल ही में बिहार में देखा, जहां बच्चों ने प्रदर्शन किया, बिहार में हुए उन प्रदर्शनों में एके-47 का इस्तेमाल किया गया। तो सभी युवा यह सब देख रहे हैं और चुनाव यह बताते हैं कि हर कोई आपकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है और आपको इसका नतीजा भी दिखेगा।”

बता दें कि मंगलवार को सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने घोषणा की कि बुधवार की बैठक में जंतर-मंतर पर हाल ही में हुए उनके विरोध प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी, संगठन के विस्तार पर चर्चा होगी और भविष्य की रूपरेखा तैयार की जाएगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि फिलहाल सीजेपी को राजनीतिक पार्टी में बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

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सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके के खिलाफ दिल्ली पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। इसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि पार्टी से जुड़े लोगों ने महाराष्ट्र में उन पर हमला किया था। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…