केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने आदिवासियों के विकास के लिए एक रोडमैप तैयार किया है। उन्होंने इस रोडमैप को लागू करने के लिए राज्य में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सत्ता में वापसी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। गृह मंत्री ने कहा कि असम में बीजेपी की सरकार आने पर हम UCC लाएंगे और यहां कोई चार शादी नहीं कर पाएगा।

गोलपाड़ा जिले के दुधनोई में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने कभी किसी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति नहीं बनाया। लेकिन मोदी ने इसे बदल दिया और द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बनीं। उन्होंने कहा, “केंद्र में प्रधानमंत्री हैं और यहां असम में मुख्यमंत्री हैं-दोनों के पास राज्य में आदिवासियों के विकास के लिए एक रोडमैप है। अगर लोग भाजपा को लगातार तीसरी बार जनादेश देते हैं तो इसे (रोडमैप) आगे बढ़ाया जाएगा।”

‘आदिवासियों के विकास के लिए रोडमैप तैयार’

शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कभी आदिवासी कल्याण की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से कांग्रेस की सरकारों ने आदिवासियों के विकास पर केवल 25,000 करोड़ रुपये खर्च किए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 11 वर्षों में उनके लिए 1.38 लाख करोड़ रुपये दिए। गृह मंत्री ने ग्वालपाड़ा को ‘मिनी असम’ करार दिया क्योंकि वहां राभा, बोडो, हाजोंग और कोच सहित कई जनजातियों के लोगों के अलावा आदिवासी चाय बागान श्रमिक रहते हैं।

‘UCC पर कांग्रेस फैला रही अफवाह’

उन्होंने दावा किया कि केवल भाजपा ही इन लोगों का विकास सुनिश्चित कर सकती है। शाह ने आगे कहा कि आप नरेंद्र मोदी और हिमंता बिस्वा सरमा की सरकार बना दो, हम असम में UCC लाएंगे और अब कोई चार शादी नहीं कर पाएगा। शाह ने कहा कि आदिवासी क्षेत्र समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के दायरे में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा, “कांग्रेस आदिवासियों को डराने के लिए अफवाहें फैला रही है कि वे यूसीसी से प्रभावित होंगे। लेकिन यह बिल्कुल झूठ है और कोई भी आदिवासी इसके दायरे में नहीं आएगा।”

शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ही वह व्यक्ति हैं जिन्होंने आदिवासियों की कला, संस्कृति, भोजन, वस्त्र, संगीत और नृत्य को वैश्विक मंच पर पहुंचाया। उन्होंने कहा, “हर आदिवासी परिवार को एक गाय और एक भैंस दी जाएगी। मैं सहकारिता मंत्री के रूप में इसे सुनिश्चित करूंगा।”

‘कांग्रेस ने असम को घुसपैठियों का अड्डा बनाया’

असम से सटी मेघालय की गारो पहाड़ियों में हाल ही में हुई हिंसा का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि घुसपैठियों ने आदिवासी महिलाओं से शादी करके गारो परिषद में सत्ता हथियाने की कोशिश की और इसी वजह से यह संघर्ष शुरू हुआ। गृह मंत्री ने कांग्रेस पर असम को घुसपैठियों का ‘अड्डा’ बनाने का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा सरकार ने उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

शाह ने कहा, “हमें असम में पांच साल और सरकार चलाने का मौका दीजिए। हम प्रत्येक घुसपैठिये की पहचान कर उन्हें वापस भेजेंगे और राज्य को उनसे मुक्त कराएंगे।”

उन्होंने कहा कि भाजपा ने 2019 से कई समझौतों पर हस्ताक्षर करके असम में शांति बहाल की और 10,000 से अधिक युवाओं का आत्मसमर्पण कराने के बाद उन्हें मुख्यधारा में ले आई। शाह ने आरोप लगाया कि वह जब भी असम आंदोलन के दिनों से राज्य में व्याप्त अशांति के बारे में बात करते हैं तो ‘राहुल बाबा (कांग्रेस नेता राहुल गांधी) कहते हैं कि मैं अतीत की बात क्यों करता हूं।’

उन्होंने कहा, “हमें कांग्रेस की ओर से अतीत में की गई गलतियों को याद रखना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें दोहराया न जाए।” शाह ने कहा कि अगर कांग्रेस नौ अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव में एक भी सीट जीतती है तो पूर्वोत्तर राज्य को एक बार फिर अस्थिरता का सामना करना पड़ेगा।

गृह मंत्री ने असम में भाजपा की ओर से शुरू की गई कई विकास परियोजनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कांग्रेस राज्य की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए इस पैमाने की पहल करने की कल्पना भी नहीं कर सकती। उन्होंने कहा, ” ‘पंजे’ (कांग्रेस का चुनाव चिह्न) पर एक भी वोट बर्बाद न करें। ‘कमल’ (भाजपा का चुनाव चिह्न) के पक्ष में वोट डालें।”

शाह ग्वालपाड़ा वेस्ट (सुरक्षित) से भाजपा उम्मीदवार पबित्रा राभा और दुधनोई (सुरक्षित) से पार्टी प्रत्याशी टंकेश्वर राभा के लिए प्रचार कर रहे थे। असम की 126 विधानसभा सीट के चुनाव के लिए मतदान नौ अप्रैल को होगा जबकि मतों की गिनती चार मई को की जाएगी।

समाचार एजेंसी भाषा