कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई कथित ‘शुद्धिकरण’ की घटना को लेकर राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेता भाजपा पर लगातार राजनीतिक हमले कर रहे हैं। इतना ही नहीं इस मामले का जिक्र अभी हाल ही में मोदी सरकार में मंत्री चिराग पासवान भी कर चुके हैं। जब उन्होंने आरक्षण को लेकर बयान दिया था।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से छुआछूत का मुद्दा उठाया है। राहुल गांधी ने कहा कि राजस्थान में हमारे CLP नेता एक मंदिर जाते हैं, और BJP नेता ‘शुद्धिकरण’ करते हैं।

राहुल ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश और संविधान को समर्पित कर दिया है, वे हल्द्वानी के रामलीला मैदान में भाषण देने जाते हैं, और उनके जाने के बाद वहां भी शुद्धिकरण हवन किया जाता है। ऐसा कौन करता है?

राहुल गांधी बोले- बीजेपी और आरएसएस के लोग ऐसा ही करते हैं

उन्होंने कहा किये BJP और RSS के लोग हैं। सिर्फ BJP और RSS के सदस्य ही ऐसा करते हैं, और यह एक अपराध है। भारत के संविधान के तहत यह एक अपराध है, एक आपराधिक गतिविधि है। ‘शुद्धिकरण’ असल में छुआछूत का ही दूसरा नाम है। छुआछूत को गैर-कानूनी घोषित किया गया था, फिर भी BJP के सदस्य खुलेआम इसे मानते हैं। जब वे यह शुद्धिकरण करते हैं, तो वे असल में यह कह रहे होते हैं कि दलितों को छूना नहीं चाहिए, दलित अशुद्ध हैं, और भारतीय संविधान के तहत यह एक अपराध है।

20 days since the shameful act of untouchability against Congress President Mallikarjun Kharge Ji in Haldwani, and still no action or FIR.



The BJP's anti-Dalit face stands unmasked. We demand immediate registration of an FIR under the SC/ST Act https://t.co/l5MnnUdMQA — Charanjit Singh Channi (@CHARANJITCHANNI) August 29, 2026

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री ने क्या कहा?

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ छुआछूत की शर्मनाक घटना को 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई या FIR नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का दलित-विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया है। हम SC/ST एक्ट के तहत तुरंत FIR दर्ज करने की मांग करते हैं।

सीएम धामी ने क्या कहा?

वहीं, अब इस पूरे मामले पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी बयान सामने आया है। शुद्धिकरण विवाद पर राहुल गांधी के बयान पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि शुद्धिकरण करने वालों में कोई भी भाजपा कार्यकर्ता नहीं था, लेकिन क्या उत्तराखंड में कोई जानता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की जाति क्या है?

धामी ने कहा कि वहां धार्मिक उन्माद के नारे लगाए गए और एक विशेष धर्म के लोगों ने ऐसा किया। इसके जवाब में कुछ धार्मिक संगठनों ने वहां शुद्धिकरण कार्यक्रम आयोजित किया। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वे अनावश्यक मुद्दों को आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तराखंड में कौन विश्वास करेगा कि यहां जातिगत भेदभाव है? प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ‘सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास’ के मंत्र के साथ काम किया जा रहा है।

हल्द्वानी ‘शुद्धिकरण’ विवाद

8 अगस्त 2026 को उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित रामलीला मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की एक रैली हुई थी। रैली के दो दिन बाद उसी मैदान में एक दक्षिणपंथी संगठन द्वारा कथित तौर पर ‘शुद्धिकरण’ हवन किया गया था। जिसके बाद से इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक बहस छिड़ी है।

‘खड़गे के मंच का शुद्धिकरण करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दें पीएम’, राहुल गांधी ने मांगा न्याय

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर केंद्र सरकार और आरएसएस पर निशाना साधा। साथ ही, कांग्रेस सांसद ने मल्लिकार्जुन खड़गे की हल्द्वानी वाली जनसभा का जिक्र कर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। पढ़ें पूरी खबर।

