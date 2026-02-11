नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बजट सत्र के दौरान लोकसभा में जोरदार भाषण दिया। उन्होंने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा और यहां तक दावा किया कि मोदी सरकार ने देश के हितों से समझौता कर लिया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील कर भारत के भविष्य को दांव पर लगा दिया गया है। उन्होंने रूसी तेल को लेकर सरकार की नीति पर भी कई सवाल खड़े किए। उनका कहना था कि मौजूदा सरकार ने “भारत माता” को बेच दिया है। उनके इस बयान को लेकर सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला।

केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, “आज तक कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो देश को बेच सके या खरीद सके।” रिजिजू ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजाद भारत के अब तक के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले भी, राहुल गांधी के संबोधन के दौरान किरण रिजिजू ने आपत्ति जताई थी, जब नेता प्रतिपक्ष ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी संसद में बिना प्रमाण के इस तरह के आरोप नहीं लगा सकते और उन्हें अपने बयानों का सत्यापन करना चाहिए।

राहुल गांधी के संबोधन की बात करें तो उन्होंने बजट पर बात की, उन्होंने सरकार की विदेश नीति पर भी अपने विचार रखें और उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ का भी जिक्र किया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मैं आर्थिक सर्वेक्षण देख रहा था। मुझे दो अहम बातें समझ आईं। पहली तो ये कि हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां भू-राजनीतिक टकराव अब बढता जा रहा है। अमेरिका के वर्चस्व को अब चीन, रूस और अन्य शक्तियों द्वारा चुनौती दी जा रही है। दूसरी बात यह है कि हम ऊर्जा और वित्तीय हथियारकरण के दौर में हैं। मुख्य बात यह है कि हम स्थिरता की दुनिया से अस्थिरता की दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं।

राहुल गांधी ने आगे बोला कि प्रधानमंत्री ने कहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भी कहा है, कि युद्ध का युग खत्म हो चुका है। लेकिन हकीकत यह है कि हम युद्ध के दौर में प्रवेश कर रहे हैं। यानी हम एक अस्थिर दुनिया की ओर बढ़ते जा रहे हैं। डॉलर को चुनौती दी जा रही है और अमेरिकी वर्चस्व भी सवालों के घेरे में है। हम एक महाशक्ति वाली दुनिया से एक ऐसी नई दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका स्वरूप अभी स्पष्ट नहीं है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वार करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जब मार्शल आर्ट में चोक लगाते हैं, तो चोक हो रहे आदमी की आंख में डर दिखता है। उसी तरह यहां नरेंद्र मोदी की आंख में डर दिखता है, वे आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। Epstein केस में 3 मिलियन फाइल अभी आनी बाकी हैं।

रूसी तेल को लेकर चल रहे विवाद पर भी राहुल गांधी ने सरकार पर तंज कसा है, उन्होंने दो टूक कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी डील की है जो शायद देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। उन्होंने आरोप लगाया है कि भारत सरकार ने देश के नागरिकों के भविष्यों को सरेंडर कर दिया है।

