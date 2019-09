पीएम नरेंद्र मोदी जहां एकतरफ भारत का परचम दुनिया भर में लहरा रहे हैं। वहीं, पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को अमेरिका में कोई बड़ा अधिकारी भी एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने नहीं पहुंचा। दरअसल पीएम मोदी पीएम नरेंद्र मोदी यूएनजीए (UNGA) की बैठक और ‘हाउडी मोदी’ कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका के टेक्सास राज्य के ह्यूस्टन शहर पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर स्वागत उनका स्वागत करने के लिए वहां के व्यापार और अंतरराष्ट्रीय मामलों के निदेशक क्रिस्टोफर ओल्सन अमेरिकी राजदूत केनेथ जस्टर और यूएस में भारतीय राजदूत हर्षवर्धन श्रृंगला मौजूद थे।

लेकिन यूएनजीए कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे पीएम इमरान खान के स्वागत में अमेरिका का कोई भी बड़ा अधिकारी नहीं पहुंचा। इमरान खान के साथ इस बर्ताव को लेकर उनके अपने ही देश पाकिस्तान की पत्रकार ने ट्वीट करते हुए इमरान खान को ट्रोल किया है। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के साथ इमरान खान का वीडियो शेयर करते हुए तुलना की है और मजाक बनाया है।

Who all from the US govt received PM Pakistan in New York? https://t.co/AL9GBQ4ygK pic.twitter.com/v34Snp4y30

— Naila Inayat नायला इनायत (@nailainayat) September 22, 2019