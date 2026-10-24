केरल के नए राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर के लोक भवन की रसोई को पूरी तरह शाकाहारी बनाने के कथित फैसले ने एक राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्षी दल सीपीआईएम ने उन पर ‘संघ परिवार’ का एजेंडा आगे बढ़ाने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि यह फैसला कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया है।

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, सिक्किम के पूर्व राज्यपाल रहे माथुर ने निर्देश दिया है कि लोक भवन की रसोई में मांसाहारी भोजन न तो पकाया जाए और न ही परोसा जाए। केरल के 29वें राज्यपाल के रूप में माथुर के शपथ लेने के तुरंत बाद एआईसीसी महासचिव वेणुगोपाल ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया कि यह फैसला राज्यपाल की निजी खान-पान की पसंद से कहीं आगे जाता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है।

केरल में खान-पान की विविध संस्कृति- वेणुगोपाल

वेणुगोपाल ने कहा कि एक तटीय राज्य होने के नाते केरल में खान-पान की विविध संस्कृति है और यहां मछली की प्रचुरता है। उन्होंने कहा कि लोगों को शाकाहारी और मांसाहारी भोजन में से चुनने की पूरी आजादी है। उन्होंने कहा, “केरल के लोगों की खान-पान की आदतों पर पाबंदी लगाने की कोशिश, या उन्हें यह बताना कि अब से उन्हें क्या खाना चाहिए, बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है।”

वेणुगोपाल ने बताया मौलिक अधिकारों का उल्लंघन

वेणुगोपाल ने तर्क दिया कि ऐसी पाबंदियां जो लोगों की खान-पान की पसंद में दखल देती हैं और केरल की पारंपरिक जीवनशैली को मिटाने की कोशिश करती हैं, वे संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए कर रहे हैं, जबकि उन्हें लोगों के इस अधिकार की रक्षा करनी चाहिए कि वे क्या खाएं और कैसे जिएं। अलाप्पुझा से सांसद वेणुगोपाल ने आरोप लगाया, “यह संघ परिवार के असंवैधानिक हितों को आगे बढ़ाने का ही एक हिस्सा है। यह केरल में संघ परिवार के भगवा एजेंडे को लागू करने की दिशा में पहला कदम है।”

सीपीआईएम ने भी साधा निशाना

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के राज्य सचिव एमवी गोविंदन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां लोगों को शाकाहारी और मांसाहारी भोजन चुनने का लोकतांत्रिक अधिकार है। उन्होंने आरोप लगाया, “इस अधिकार को छीनने की कोशिशें की जा रही हैं। इन कोशिशों के पीछे संघ परिवार का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का एजेंडा है।”

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केरल की कांग्रेस सरकार सोमवार को राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश करेगी। इसमें केंद्र सरकार से ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से हटाने की मांग की जाएगी। इसके साथ ही, केरल विधानसभा मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग वाला प्रस्ताव लाने वाली देश की पहली विधानसभा बन जाएगी। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…