आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने लंदन में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि ‘हिंदू राष्ट्र’ का मतलब किसी खास धर्म, पूजा या जीवनशैली से नहीं है। उनके मुताबिक, इसका मतलब अलग-अलग विचारों और विविधताओं को स्वीकार करना है। उन्होंने कहा कि एकता के लिए सभी का एक जैसा होना जरूरी नहीं है।

लंदन में भागवत का यह कार्यक्रम आरएसएस के शताब्दी वर्ष के वैश्विक संपर्क अभियान का हिस्सा है। संघ दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में अपनी पहुंच बढ़ाने और अपने संगठन व कामकाज के बारे में ‘सही’ दृष्टिकोण रखने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले भागवत न्यूयॉर्क और टोरंटो में भी ऐसे कार्यक्रम कर चुके हैं।

एक-दूसरे का धर्म बदलने की जरूरत नहीं

सवाल-जवाब के दौरान हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व को लेकर संघ की सोच समझाते हुए भागवत ने कहा, ”हिंदू शब्द को किसी धार्मिक प्रथा या जीवनशैली के आधार पर नहीं समझा जा सकता। यह एक प्रकृति है। सभी तरह की विविधताओं का सम्मान और उन्हें स्वीकार करना ही इसकी प्रकृति है।”

उन्होंने कहा, ”भारत से हर तरह के विचार आए जिसमें नास्तिकता भी शामिल है। सभी कहते हैं कि हर व्यक्ति का रास्ता सही है। हम सभी एक ही लक्ष्य तक पहुंचेंगे। हमें एक-दूसरे का धर्म बदलने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम ही सही हैं? नहीं। हम भी सही हैं और आप भी सही हैं। यही रवैया हिंदू है।”

भागवत ने बताया नेशन और राष्ट्र के बीच का फर्क

भागवत ने ‘नेशन’ और ‘राष्ट्र’ के बीच अंतर बताते हुए कहा कि नेशन से उनका मतलब ऐसे राष्ट्र-राज्य से है जहां लोग भाषा, धर्म या शासन व्यवस्था जैसी समानताओं के आधार पर एक साथ आते हैं और सरकार सभी के लिए समान नियम लागू करती है। वहीं उनके अनुसार ‘राष्ट्र’ की पहचान सबसे पहले एक साझा उद्देश्य से होती है।

उन्होंने कहा, ”हिंदू राष्ट्र का उद्देश्य दुनिया को यह संदेश देना है कि विविधता प्राकृतिक है और एकता ही सत्य है।”

भागवत ने कहा कि भारत पर कई बार हमला हुआ और वह गुलाम भी रहा फिर भी वह एक ‘राष्ट्र’ बना रहा। उन्होंने कहा, ”एक उद्देश्य वाले लोगों का समूह ही राष्ट्र है।” उनके मुताबिक, अगर देश इसी सोच के आधार पर आगे बढ़े तो ना कभी कोई तानाशाह पैदा होगा और न ही युद्ध होंगे।

जब उनसे पूछा गया कि मौजूदा पीढ़ी की कौन-सी बात उन्हें प्रेरित करती है तो भागवत ने कहा कि उन्हें भविष्य की पीढ़ियों पर ज्यादा भरोसा है। उन्होंने कहा कि युवा दुनिया को बेहतर बनाने की इच्छा रखते हैं और इस उद्देश्य के लिए ‘छोटे-मोटे मतभेदों’ को पीछे छोड़ने को तैयार हैं।

उन्होंने कहा कि युवाओं को कोई उद्देश्य और उसे हासिल करने के लिए जरूरी ज्ञान दिया जाना चाहिए। लेकिन उन पर कोई तरीका नहीं थोपा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, ”लक्ष्य तय करें, तरीका नहीं।” उनके मुताबिक युवा उस लक्ष्य को हासिल करने के तरीके दूसरों की तुलना में ज्यादा तेजी से खोज सकते हैं।

जब उनसे पूछा गया कि अगर ब्रिटेन और भारत के हितों में टकराव हो तो ब्रिटेन में रहने वाले हिंदुओं को क्या करना चाहिए तो भागवत ने कहा कि अगर ‘ब्रिटिश हिंदू पक्के हिंदू हैं’ तो कोई टकराव नहीं होगा। हालांकि, अगर ऐसी स्थिति आती है तो उन्होंने माना कि ब्रिटिश हिंदू स्वाभाविक रूप से ब्रिटेन का साथ देंगे।

उन्होंने कहा, ”हिंदुत्व आपसे अपनी ‘कर्मभूमि’ के साथ विश्वासघात करने को नहीं कहता।”

हिंदू एकता के सार के बारे में पूछे जाने पर भागवत ने कहा कि लोगों को मतभेदों के बजाय समानताओं पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा, ”जो हमें जोड़ता है, उस पर ज्यादा जोर दें, ना कि जो हमें बांटता है।”

‘ग्लोबली सोचें, लोकली काम करें’

यूके की राजधानी लंदन में रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा कि सेवा निस्वार्थ भाव से की जानी चाहिए। सेवा कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको महान बनाती है।

साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आजकल ग्लोबली सोचें, लोकली काम करें का चलन है। दो दिन पहले इसी कार्यक्रम को लेकर 20 संगठनों ने विरोध किया था और लंदन के मेयर को पत्र लिखा था।