Ola, Uber जैसी कैब सर्विस का इस्तेमाल करने वालों के लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने कैब सेवा संचालन करने वाली कंपनियों को निर्देश दिया है कि वो कैब बुकिंग के दौरान ‘टिप देने’ या इससे मिलते-जुलते ऑप्शन को तत्काल प्रभाव से बंद करें।

अभी तक उबर, ओला और रैपिडो जैसी कैब-बुकिंग कंपनियां बुकिंग से पहले कैब या बाइक ड्राइवर्स को टिप देने का विकल्प दिखाते थे। इससे ग्राहकों को कई बार ऐसा लगता था कि टिप देने से उन्हें जल्दी सर्विस मिल जाएगी। अब केंद्र सरकार के निर्देश के बाद कैब कंपनियों को यह ऑप्शन बंद करना होगा।

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