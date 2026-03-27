पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच ऐसे खबरें फैल रही हैं कि भारत में लॉकडाउन लगने वाला है। हालांकि, केंद्र ने साफ कर दिया है कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने शुक्रवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि वैश्विक स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है और हम ऊर्जा, सप्लाई चेन और जरूरी वस्तुओं से जुड़े हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि देश में ईंधन, ऊर्जा और अन्य आवश्यक चीजों की आपूर्ति बिना किसी रुकावट के जारी रहे।
पोस्ट में कहा गया, “हर संभावित चुनौती से निपटने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। भारत ने पहले भी वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच अपनी मजबूती दिखाई है और आगे भी हम समय पर सक्रिय और समन्वित तरीके से कदम उठाते रहेंगे। लॉकडाउन को लेकर फैल रही अफवाहें पूरी तरह गलत हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार के स्तर पर ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ऐसे समय में जरूरी है कि हम सभी शांत, जिम्मेदार और एकजुट रहें। इस तरह की स्थिति में अफवाह फैलाना और बेवजह डर का माहौल बनाना गैर-जिम्मेदाराना और हानिकारक है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी लॉकडाउन की खबरों को अफवाह बताया। उन्होंने कहा, “मैं लोगों को आश्वस्त करना चाहती हूं कि कोई लॉकडाउन नहीं होगा। मुझे हैरानी है कि कुछ नेता कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगेगा और ईंधन की कमी हो जाएगी। ये बातें बेबुनियाद हैं। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों की ऐसी टिप्पणियां चिंताजनक हैं। वैसा कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा जैसा हमने कोविड के दौरान देखा था। मैं लोगों को आश्वस्त करना चाहती हूं कि वैसा कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा जैसा हमने कोविड में देखा था।”
गौरतलब है कि पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री की वर्चुअल बैठक बुलाई है। पीएम मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ युद्ध के बीच फ्यूल की स्थिति पर चर्चा कर सकते हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता को लॉकडाउन का डर सता रहा है।
चुवानी माहौल के बीच ममता बनर्जी ने गुरुवार को देश में संभावित लॉकडाउन की आशंका जताई और कहा कि यह उन्हें या उनकी पार्टी को राज्य में विधानसभा चुनाव में BJP से लड़ने से नहीं रोकेगा। मुख्यमंत्री के ऐसा कहने के बाद सोशल मीडिया पर लॉकडाउन से संबंधित खबरें तैरने लगीं और आम लोगों को डर सताने लगा। हालांकि, केंद्र ने अब यह साफ कर दिया है कि सरकार ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रही है।
कब लगा था लॉकडाउन?
भारत में देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा 24 मार्च 2020 को की गई थी। यह लॉकडाउन उस समय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करते हुए घोषित किया था, और यह 25 मार्च 2020 से लागू हुआ। शुरुआत में इसे 21 दिनों (14 अप्रैल 2020 तक) के लिए लागू किया गया था, लेकिन बाद में इसे कई चरणों में बढ़ाया गया। यह कदम COVID-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए उठाया गया था।
यह भी पढ़ें – ‘सरकार क्या लॉकडाउन लगाने का सोच रही है’, LPG संकट के बीच बोलीं सीएम ममता
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज, शुक्रवार को, राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। ईरान-इजरायल युद्ध के बीच इस बैठक को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। पूरी खबर पढ़ें…