छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में पुनपल्ली गांव में ग्राम सभा का एक प्रस्ताव इन दिनों काफी चर्चाओं में है। दरअसल, ग्राम सभा ने धार्मिक गतिविधियों और कथित धर्मांतरण पर रोक को लेकर कुछ प्रस्ताव गांव पर लागू किए हैं जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। गांव में एक बैनर लगाया गया है, जिसमें गांव के अंदर पादरियों के प्रवेश पर रोक और धर्मांतरण से जुड़े कार्यक्रमों पर रोक लगाने की बात कही गई है।

इसके अलावा नोटिस में आगे कहा गया है कि गांव धर्म बदलने या किसी दूसरी धार्मिक एक्टिविटी के मकसद से होने वाले किसी भी इवेंट की इजाजत नहीं देगा। इस विवाद से जुड़ी सबसे संवेदनशील बात जो सामने आई है वह यह है कि ग्राम सभा ने ईसाई धर्म मानने वाले आदिवासियों के शवों को दफनाने के लिए गांव की जमीन नहीं देने का फैसला किया है।

ग्राम सभा ने जारी किए 12 प्रस्ताव

करीब 2000 लोगों की आबादी वाले पुनपल्ली गांव में 2 अक्टूबर को ग्राम सभा की बैठक हुई थी। बैठक में पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 यानी PESA का हवाला देते हुए 12 प्रस्ताव पारित किए गए। इसके बाद गांव में एक बैनर लगाया गया, जिसमें ग्राम सभा की सांस्कृतिक पहचान, परंपराओं, रीति-रिवाजों और सामाजिक विरासत की रक्षा करने के अधिकारों का जिक्र किया गया।

‘ईसाइयों को दफनाने के लिए नहीं मिलेगी जमीन’

इन्हीं प्रस्तावों के बारे में बताते हुए गांव के एक सदस्य मड़कम भीमा ने कहा, “इसमें (एक प्रस्ताव में) कहा गया है कि गांव ईसाई धर्म को मानने वाले आदिवासियों को दफनाने के लिए कोई जमीन नहीं देगा।” भीमा ने कहा कि अब तक सुकमा में पुनपल्ली समेत कुल चार गांवों ने ऐसे प्रस्ताव जारी किए हैं। भीमा ने बताया कि ऐसे प्रस्तावों की शुरुआत कुछ महीने पहले एर्राबोर गांव से हुई थी और अब हमारे गांव में भी ऐसे नियम लागू हो गए हैं और अब धीरे-धीरे सभी गांवों में इसे लागू किया जाएगा।

गांव में 21 परिवार हैं ईसाई समुदाय के

भीमा ने बताया है कि पुनपल्ली गांव में सिर्फ 21 परिवार हैं, जिनमें कुल 75 सदस्य हैं और जो ईसाई धर्म को मानते हैं। अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तो इन परिवारों को दफनाने के लिए 13 किलोमीटर से ज्यादा दूर धोरनापाल या सुकमा हेडक्वार्टर जाना होगा, जो 40 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। जब पूछा गया कि क्या इस आदेश का कोई कानूनी आधार है, तो भीमा ने कहा, “हाँ, हम PESA कानून का पालन कर रहे हैं। हम किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं।”

गांव में लगे बैनर पर क्या लिखा है?

गांधी जयंती के दिन हुई बैठक के बाद गांव में जो बैनर लगाया गया है उस पर लिखा है, “PESA के अनुसार, ग्राम सभा को अपनी सांस्कृतिक पहचान, परंपराओं, रीति-रिवाजों और सामाजिक विरासत की रक्षा करने का अधिकार है। गांव वालों का मानना ​​है कि लालच, दबाव या किसी और तरीके से धर्म बदलने से जुड़ी गतिविधियां हमारी पारंपरिक आदिवासी संस्कृति, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक पहचान पर असर डालती हैं। इसलिए, यह तय किया गया है कि बाहरी लोगों द्वारा धर्म बदलने से जुड़ा कोई भी कार्यक्रम, धार्मिक उपदेश जिसका मकसद लोगों को दूसरे धर्म में बदलना हो उसे मंजूर नहीं किया जाएगा।”

‘गैर संवैधानिक है यह प्रस्ताव’

गांव में लगे इस बैनर को लेकर विवाद काफी बढ़ गया है। ग्राम सभा के 12 प्रस्तावों को लेकर वकील सुदीप श्रीवास्तव ने कहा है, “किसी भी भारतीय नागरिक की गांव में एंट्री पर रोक नहीं लगाई जा सकती। कोई भी व्यक्ति किसी भी गांव में अपने धर्म को मान सकता है। जहां तक ​​दूसरों के उसकी प्रार्थना में शामिल होने की बात है, गांव वालों को अपनी मर्जी से ऐसा करने का अधिकार है। अगर कोई प्रस्ताव है जिसमें कहा गया है कि गांव में रहने वाले किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो ईसाई धर्म को मानता है, दफ़नाने के लिए ज़मीन नहीं दी जाएगी, तो यह गैर-संवैधानिक है।”

ईसाई समुदाय का क्या है रिएक्शन?

इस प्रस्ताव पर बस्तर डिस्ट्रिक्ट रूरल क्रिश्चियन सर्विस कमिटी के वाइस प्रेसिडेंट नुकेश बघेल ने कहा है, “यह बस्तर इलाके का कम से कम 10वां गांव है जो ऐसे प्रस्ताव को लेकर आया है।” नुकेश ने कहा कि कुछ ग्रुप इस साल की शुरुआत में दफनाने के अधिकार के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के बंटे हुए फैसले का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। नुकेश ने आगे कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में आदिवासी ईसाइयों की जबरन कब्र खोदने पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया था। इसके बाद गांव वाले हमें पहले तो लाशें दफनाने ही नहीं दे रहे हैं।”

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