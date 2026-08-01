महाराष्ट्र में स्कूलों के अंदर और बाहर जंक फूड की बिक्री को लेकर उठाए जाए रहे ठोस कदमों के बाद एक और राज्य में इसी तरह का फैसला लिया गया है। दरअसल, कर्नाटक सरकार ने राज्य के स्कूलों और कॉलेजों के 50 मीटर के दायरे में अधिक फैट, चीनी और नमक वाले फूड प्रोडक्ट्स की बिक्री पर रोक लगा दी है। कर्नाटक फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FSDA) डिपार्टमेंट की ओर से जारी एडवाइजरी के मुताबिक, अब शिक्षण संस्थानों के 50 मीटर के दायरे में जंक फूड की बिक्री नहीं होगी।

134 स्कूलों और कॉलेजों पर लागू होगा आदेश

कर्नाटक सरकार की ओर से जारी यह एडवाइजरी 134 स्कूलों और कॉलेजों पर लागू होगी। यह आदेश फूड बिजनेस की जगहों के FSDA इंस्पेक्शन के बाद आई है। FSDA ने इस इंस्पेक्शन के बाद एक बयान जारी कर कहा था कि “इंस्पेक्शन के दौरान, फूड प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, हाइजीन और सैनिटेशन, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का पालन, लेबलिंग की जरूरतें, एक्सपायर हो चुके फूड प्रोडक्ट्स की बिक्री और फूड बिज़नेस ऑपरेटर्स के लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी को वेरिफाई किया गया और यह पाया गया कि स्कूल और कॉलेज कैंपस के अंदर और आस-पास मौजूद कुछ फूड बिजनेस की जगहें ज्यादा फैट, चीनी और नमक वाले फ़ूड प्रोडक्ट्स बेच रही थीं।

हेल्थी फूड को दिया जाए बढ़ावा

डिपार्टमेंट ने कहा कि इंस्पेक्शन के नतीजों के आधार पर ही यह एडवाइजरी जारी की गई है कि स्कूल और कॉलेज कैंपस के 50 मीटर के दायरे में अधिक फैट, चीनी और नमक वाले फूड प्रोडक्ट्स की बिक्री को रोका जाना चाहिए और इसकी जगह हेल्दी फूड ऑप्शन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। FSDA ने कहा है कि इस आदेश को लागू कराने में जिला डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स और फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की जिम्मेदारी होगी।

स्कूलों के बाहर सबसे ज्यादा बिक रही थी ये चीजें

फूड डिपार्टमेंट ने कहा कि उनके इंस्पेक्शन में पाया गया कि कुछ स्कूलों में बच्चों को दिए जाने वाले खाने में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जैसे व्हाइट ब्रेड, पास्ता, और प्रोसेस्ड स्नैक फूड सबसे ज्यादा बिक रहा था। FSDA ने 24 जुलाई की अपनी एडवाइज़री में कहा था कि ऐसे खाने से ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ सकता है। पूरे दिन लगातार एनर्जी देने और कॉन्संट्रेशन बेहतर करने के लिए इन मील्स को लीन प्रोटीन और हेल्दी फैट के साथ बैलेंस करना जरूरी है।

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महाराष्ट्र में स्कूली बच्चों को स्वस्थ खानपान की ओर बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने सभी सरकारी, सहायता प्राप्त (एडेड) और निजी स्कूलों में चॉकलेट, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और अन्य जंक फूड की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही स्कूल परिसरों और उनके 50 मीटर के दायरे में हाई फैट, हाई शुगर और हाई सॉल्ट (HFSS) वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री, प्रदर्शन और विज्ञापन पर भी रोक लगा दी गई है। यहां पढ़ें पूरी खबर…