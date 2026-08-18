तालिबान की ओर से अफगानिस्तान पर नियंत्रण करने के पांच साल बाद दिल्ली स्थित उसके दूतावास ने सोमवार को पहली बार विजय दिवस ​​की पांचवीं वर्षगांठ मनाई। इसमें भारतीय सरकारी अधिकारियों और लगभग दो दर्जन विदेशी राजनयिकों ने भाग लिया।

वह उमस भरी शाम थी और दिल्ली के राजनयिक एन्क्लेव चाणक्यपुरी स्थित अफगान दूतावास के हरे-भरे लॉन कागज के लालटेन और झालरदार रोशनी से जगमगा रहे थे। सफेद और हरे रंग की थीम वाले शामियाने में कम से कम 20 गोल मेजें लगी थीं, जिन पर मेहमानों को ठंडक पहुंचाने के लिए बड़े-बड़े कूलर और पंखे लगे थे।

चाणक्यपुरी में यह कोई साधारण शाम नहीं थी, जहां साल भर राजनयिक स्वागत समारोह आयोजित होते रहते हैं। यह शाम अलग थी और भारत के राजनयिक इतिहास में पहली बार आयोजित की गई थी।

पिछले साल नवंबर में तालिबान ने अफगान दूतावास का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया था। इससे पहले तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने भारत का दौरा किया था और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी। दोनों पक्षों ने संबंधों को बेहतर बनाने का फैसला किया।

किसने की मेजबानी

कार्यवाहक मुफ्ती नूर अहमद नूर ने दो घंटे के इस कार्यक्रम की मेजबानी की। इसमें विदेश मंत्रालय के एक प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। इसका नेतृत्व संयुक्त सचिव (पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान) आनंद प्रकाश ने किया। जैसे-जैसे शाम ढलती गई, राजनयिकों का आगमन शुरू हो गया। फिलिस्तीनी राजदूत अब्दुल्ला एम. अबू शावेश सबसे पहले पहुंचने वालों में से थे, उनके बाद ईरानी राजदूत मोहम्मद फथली पहुंचे।

जहां रूस और चीन ने अपने राजनयिकों को भेजा, वहीं पाकिस्तान ने कोई भी प्रतिनिधि नहीं भेजा। ऐसा इस वजह से क्योंकि पिछले कुछ सालों में उसके संबंध तालिबान से तनावपूर्ण रहे हैं। इस कार्यक्रम में उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, नाइजर, कतर और ओमान के दूत मौजूद थे और सर्बिया इस आयोजन में भाग लेने वाला एकमात्र यूरोपीय देश था।

दुनिया के ज्यादातर देशों से राजनयिक मान्यता न मिलने के कारण, तालिबान के प्रभारी ने मेहमानों के साथ तस्वीरें खिंचवाईं, लेकिन पृष्ठभूमि में कोई झंडा नहीं था। हालांकि, मंच पर भारतीय झंडा और अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात का तालिबान ध्वज अवश्य मौजूद था। अफगानिस्तान का पुराना झंडा अब भी केवल दूतावास के मुख्य ध्वज स्तंभ पर ही फहराता है। इसे बाहर से देखा जा सकता है।

नमाज के बाद नूर ने 21 मिनट का भाषण दिया जिसमें उन्होंने कई सुरक्षा चिंताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा, “पिछले पांच सालों की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक पवित्र शरिया का कार्यान्वयन, देश की सुरक्षा और स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करना, साथ ही स्थिरता को सुदृढ़ करना रहा है। यह सुरक्षा न केवल अफगानों के लिए आवश्यक है, बल्कि क्षेत्र और विश्व के साझा हितों की भी पूर्ति करती है। एक शांतिपूर्ण, स्थिर और जिम्मेदार अफगानिस्तान क्षेत्रीय संपर्क, व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग के लिए नए अवसर पैदा करता है, साथ ही साझा सुरक्षा खतरों को रोकने में रचनात्मक भूमिका निभाता है।”

राजदूत ने आगे कहा, “अफगानिस्तान का इस्लामी अमीरात मानता है कि अफगानिस्तान का भूगोल नकारात्मक प्रतिस्पर्धा का मैदान नहीं होना चाहिए, बल्कि संपर्क, सहयोग और साझा समृद्धि का सेतु होना चाहिए।”

राजनयिक ने ऐतिहासिक संबंधों का हवाला दिया

ऐतिहासिक संबंधों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, “सदियों से अफगानिस्तान और भारत व्यापार, आवागमन, खेल और साझा सांस्कृतिक विरासत के माध्यम से जुड़े रहे हैं। हमारे इतिहास में, दोनों देशों को जोड़ने वाले मार्ग ज्ञान और कला के आदान-प्रदान के साथ-साथ साहित्य और आध्यात्मिकता के मूल्यों के प्रसार के लिए माध्यम रहे हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “अफगानिस्तान के प्राचीन शहर, जैसे काबुल, हेरात और कंधार, भारतीय व्यापारियों और कारवां का स्वागत करते थे, जबकि दिल्ली और लाहौर अफगान विद्वानों, कवियों और सूफियों के प्रभाव से लाभान्वित हुए। राजनीतिक क्षेत्र में भी, दोनों देशों ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता और आजादी के संघर्ष में एक-दूसरे को प्रभावित किया।”

भारत-अफगानिस्तान संबंधों के बीच महत्वपूर्ण प्रगति- नूर

वर्तमान स्थिति पर आते हुए सीडीए नूर ने कहा, “हाल के सालों में, अफगानिस्तान और भारत के बीच संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। दोनों देशों के बीच आधिकारिक राजनयिक संपर्क बढ़े हैं, दूतावास और वाणिज्य दूतावास अधिक सक्रिय हो गए हैं। हाल ही में, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के साथ-साथ अन्य क्षेत्रीय मंत्रालयों के मंत्रियों ने भारत का दौरा किया है और दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में समझौते किए हैं। ये घटनाक्रम अफगानिस्तान और भारत के बीच सहयोग को और मजबूत करने और विस्तारित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।”

इस कार्यक्रम में लगभग 200 लोगों की भीड़ में भारतीय राजनयिक स्नेहा दुबे, कुछ भारतीय महिला पत्रकार और विदेशी राजनयिकों की पत्नियां और परिवार के सदस्य सहित केवल कुछ ही महिलाएं मौजूद थीं।

जब तालिबान के नियुक्त किए गए राजनयिक टेंट के अंदर भारतीय और विदेशी मेहमानों के साथ डिनर कर रहे थे, तब अशरफ गनी सरकार के नियुक्त किए गए राजनयिक लॉन से यह सब देख रहे थे। तालिबान के एक राजनयिक ने इंडियन एक्सप्रेस’ को बताया, “हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, हमारे बीच कोई समस्या नहीं है।”

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हरियाणा में पिछले दो वर्षों के दौरान अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए 355 लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है। इनमें अधिकांश हिंदू परिवार हैं, जबकि कुछ सिख परिवार भी शामिल हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) 2019 के तहत इन लोगों को भारतीय नागरिकता मिली है, जिससे वर्षों से वीजा और कानूनी प्रक्रियाओं से जूझ रहे परिवारों को बड़ी राहत मिली है। इन परिवारों में एक 56 साल के लाल चंद भी हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…