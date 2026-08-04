सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार के समक्ष ‘नो इंश्योरेंस, नो फ्यूल’ पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का प्रस्ताव रखा। कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई कि देश में 56 फीसदी के करीब गाड़ियां बिना वैलिड इंश्योरेंस के चल रही हैं। इस दौरान जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने थर्ड-पार्टी मोटर इंश्योरेंस की अवधि को भी बढ़ाने का फैसला सुनाया।

थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की अवधि बढ़ी

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नई गाड़ियों के लिए अनिवार्य थर्ड-पार्टी मोटर इंश्योरेंस नई कारों के लिए 3 साल की जगह 4 साल और नए टू व्हीलर के लिए (बाइक/स्कूटर) 5 साल की जगह 6 साल का कर दिया गया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ही साल 2018 में नई गाड़ियों की खरीद पर या रजिस्ट्रेशन के दौरान थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस को अनिवार्य किया था।

कोर्ट ने क्या कहा?

बेंच ने अपने आदेश में कहा है, “हमने देखा है कि उस निर्देश के आठ साल बीत जाने के बाद भी बड़ी संख्या में गाड़ियां बिना इंश्योरेंस के चल रही हैं। हालांकि IRDAI (इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी) और GIC (जनरल इंश्योरेंस काउंसिल) ने सिफारिश की है कि अवधि को न बढ़ाया जाए। हमारा मानना ​​है कि सड़क सुरक्षा के हित में इस समय को एक साल बढ़ाया जाना चाहिए।

‘इंश्योरेंस होने पर ही मिले पेट्रोल’

बेंच ने मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज (MoRTH) और IRDAI को एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्देश दिया है जिसमें एक ऐसा सिस्टम खोजा जाए जहां गाड़ी को फ्यूल (पेट्रोल/डीज़ल) तभी दिया जाए जब उसका वैलिड इंश्योरेंस हो। बेंच ने कहा है कि इससे गाड़ी के मालिक समय पर इंश्योरेंस रिन्यू कराने के लिए प्रोत्साहित होंगे और बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ियों की पहचान करने में आसानी होगी।

‘पेट्रोल पंप पर चालान काटे जाएं’

कोर्ट ने कहा कि पेट्रोल पंप पर गाड़ी का इंश्योरेंस स्टेटस चेक करने के लिए एक सिस्टम बनाया जाना चाहिए ताकि बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ियों को फ्यूल की सप्लाई तब तक रोकी जा सके जब तक इंश्योरेंस रिन्यू न हो जाए। पुलिस वालों को ऐसे डिवाइस या मोबाइल ऐप दिए जाने चाहिए जिनसे वे मौके पर ही गाड़ी का इंश्योरेंस वेरिफाई कर सकें और चालान (फाइन) काट सकें।

16 करोड़ से अधिक गाड़ियां चल रही बिना इंश्योरेंस के

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पार्लियामेंट्री कमिटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि देश में लगभग 30 करोड़ में से 16.54 करोड़ गाड़ियां बिना इंश्योरेंस के चल रही हैं। बेंच ने इसे संविधान के आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार से जुड़ा एक जरूरी मुद्दा बताते हुए कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 146 के तहत जरूरी थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस का मकसद सिर्फ एक्सीडेंट के शिकार लोगों को मुआवजा दिलाना ही नहीं है बल्कि उन्हें लंबी कानूनी कार्रवाई से भी बचाना है।

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6 कैंडिडेट्स ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल कर एनटीए पर आरोप लगाया कि परीक्षा में उन्होंने OMR शीट पर जो आंसर दिए थे, वह एजेंसी की ओर से अपलोड की गई OMR शीट से मिलान नहीं खाते। इन कैंडिडेट्स का आरोप है कि इसकी शिकायत एजेंसी से भी की गई है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। 5 अगस्त से काउंसलिंग शुरू होनी है। ऐसे में कैंडिडेट्स ने यह मांग की है कि इस याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। यहां पढ़ें पूरी खबर…