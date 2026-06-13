रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार सिंधु नदी का पानी उन लोगों तक नहीं पहुंचने देगी जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं।

हैदराबाद में तेलंगाना भाजपा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि जो लोग शांति और सद्भाव की भाषा नहीं समझते, उन्हें जवाब देना भी भारत अच्छी तरह जानता है।

रक्षा मंत्री ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद हमने सिंधु जल संधि को निलंबित करते हुए साफ संदेश दिया था कि जिन लोगों के दिलों से इंसानियत और संवेदना खत्म हो चुकी है, उन्हें भारत से पानी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हम सिंधु नदी का पानी आतंकवाद को संरक्षण देने वालों और मानवता के दुश्मनों तक नहीं पहुंचने देंगे।

राजनाथ सिंह का यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस घोषणा को दोहराता है, जो उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के बाद की थी। तब प्रधानमंत्री ने कहा था, “खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते।”

सिंधु नदी प्रणाली की नदियों के जल के उपयोग के संबंध में भारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर, 1960 को अंतर्राष्ट्रीय जल संरक्षण समझौते (IWT) पर हस्ताक्षर किए गए थे।

पिछले साल के जघन्य पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग किया और सीमा पार आतंकवाद के लिए पाकिस्तान द्वारा विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से अपने समर्थन को त्यागने तक अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी अभियान (IWT) को स्थगित कर दिया।

पहलगाम के बाद से भारत का संदेश लगातार यही रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि संधियां जमीनी हकीकतों से अलग रहकर काम नहीं कर सकतीं। उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान उस चीज का समाधान नहीं करता जिसे नई दिल्ली “असामान्य शत्रुता” कहती है, तब तक दुनिया का सबसे चर्चित जल-बंटवारा समझौता भी कई मायनों में निलंबित ही रहेगा।

रक्षा मंत्री ने पिछले 12 वर्षों में एनडीए सरकार की उपलब्धियों के बारे में बात करते हुए अनुच्छेद 370 को निरस्त करने, देश को काफी हद तक नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में हुई प्रगति, जीएसटी के कार्यान्वयन, देशव्यापी विद्युतीकरण और न्याय प्रणाली में सुधारों का उल्लेख किया।

सिंह ने कहा कि एक समय था जब कांग्रेस कहती थी कि अनुच्छेद 370 को कोई समाप्त नहीं कर सकता। लेकिन आपने देखा है कि हमारी सरकार ने इसे कितनी आसानी से समाप्त कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि कश्मीर, जो कभी आतंकवाद से जुड़ा हुआ था, अब पर्यटन, निवेश और रोजगार के अवसरों में वृद्धि देख रहा है। उन्होंने कहा कि श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहरा रहा है, वहां पहली बार कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है, मुहर्रम के जुलूस शांतिपूर्ण ढंग से निकाले जा रहे हैं और दशकों से बंद पड़े सिनेमा हॉल फिर से खुल रहे हैं।

‘इस तरह का एक्शन…’, जयशंकर ने मार्को रुबियो को लगाया फोन

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से बात की और खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर भारत की कड़ी आपत्ति से अवगत कराया। अमेरिकी नौसेना के हमले में तीन भारतीय नौसैनिकों की मौत हो गई थी। पढ़ें पूरी खबर।