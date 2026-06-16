कर्नाटक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। कर्नाटक के गृहमंत्री प्रियंक खड़गे ने दो पन्नों के एक पत्र के जरिए मोहन भागवत से पूछा है कि कर्नाटक में आरएसएस की कानूनी स्थिति क्या है। क्या उसने अपना पंजीकरण कराया है या नहीं? उसकी फंडिंग के स्रोत क्या हैं? इसके अलावा जवाबदेही से जुड़े कई अन्य सवाल भी उठाए गए हैं।

इसके जवाब में मोहन भागवत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस प्रकार का पत्र पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने यह भी दोहराया कि आरएसएस को किसी प्रकार के पंजीकरण की जरूरत नहीं है और पिछले 100 वर्षों में किसी भी सरकार ने आज तक आरएसएस से ऐसी कोई मांग नहीं की है।

मोहन भागवत ने क्या कहा?

मोहन भागवत ने अपने बयान में यह भी कहा, “संघ जब शुरू हुआ था और उसे 10-15 साल हुए थे, तब भी इसी प्रकार के सवालों का सामना करना पड़ा था। अब हमें इसकी आदत हो चुकी है। हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं है। देश में कई चीजें ऐसी हैं जो रजिस्टर्ड नहीं होतीं। सरकार ने संघ पर दो बार प्रतिबंध लगाया था। एक बार अदालत ने वह प्रतिबंध हटा दिया था और दूसरी बार सत्याग्रह के जरिए वह प्रतिबंध समाप्त हुआ। इसलिए सरकार को अच्छी तरह पता है कि संघ जमीन पर पूरी तरह मौजूद है। ये लोग सिर्फ हमारे काम को रोकना चाहते हैं और लोगों के मन में शंका पैदा करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। हमारे कार्यकर्ता हर गली-मोहल्ले में रहते हैं। वे हर रोज काम कर रहे हैं। हमारी शाखाएं लगती हैं और कई सामाजिक कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं।”

जानकारी के लिए बता दें कि मोहन भागवत को यह सफाई इसलिए देनी पड़ी क्योंकि प्रियांक खड़गे ने दो पन्नों के पत्र के जरिए आरएसएस की फंडिंग से लेकर उसके पंजीकरण तक कई सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि कर्नाटक में आरएसएस का एक बड़ा नेटवर्क है और यदि इतनी बड़ी संस्था कानूनी निगरानी और सार्वजनिक जवाबदेही से बाहर रहेगी तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

प्रियांक खड़गे ने क्या कहा था?

उनके मुताबिक, कोई भी संगठन, चाहे वह कितना भी पुराना या बड़ा क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं हो सकता। आंकड़ों का हवाला देते हुए प्रियांक खड़गे ने कहा था कि कर्नाटक में वर्तमान में आरएसएस की 4,127 दैनिक शाखाएं संचालित हो रही हैं। इसके अलावा 1,389 साप्ताहिक बैठकें और 60 मासिक मंडलियां भी चल रही हैं। उनके अनुसार, जब कर्नाटक में आरएसएस की गतिविधियां इतने व्यापक स्तर पर दिखाई दे रही हैं, तो उसे कानून और सार्वजनिक जवाबदेही के दायरे से बाहर नहीं माना जा सकता।

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