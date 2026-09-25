Jammu-Kashmir News: जम्मू-कश्मीर में पूर्व स्थानीय निकायों का कार्यकाल खत्म हुए दो साल हो चुके हैं, लेकिन केंद्र-शासित प्रदेश में जल्द ही पंचायत चुनाव होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इसका कारण यह है कि जम्मू-कश्मीर सरकार ने अभी तक इन जमीनी स्तर की संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए आरक्षण के मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं लिया है।

2019 तक, इस क्षेत्र में पंचायत चुनाव जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम के तहत आयोजित किए जाते थे, जिसमें ओबीसी आरक्षण की जरूरत नहीं थी। लेकिन सात साल पहले केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद ओबीसी आरक्षण के नियम जम्मू-कश्मीर पर भी लागू होंगे।

ओबीसी आयोग ने सौंपी सरकार को अपनी रिपोर्ट

अधिकारियों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि हालांकि पूर्व हाई कोर्ट के न्यायाधीश जनक राज कोतवाल की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय ओबीसी आयोग ने पिछले साल फरवरी में इस मामले पर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी, लेकिन इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है।

राज्य चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “ओबीसी आरक्षण के बिना, जो पंचायती राज अधिनियम के अनुसार प्रत्येक पंचायत में जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए, हम ग्रामीण स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं करा सकते।” वर्तमान में जम्मू-कश्मीर में कोई भी निर्वाचित स्थानीय निकाय नहीं है क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तर केंद्र शासित प्रदेश में अस्तित्वहीन हो गए हैं।

जम्मू-कश्मीर में पूर्ववर्ती पंचायतों और ब्लॉक विकास परिषदों का कार्यकाल 9 जनवरी, 2024 को समाप्त हो गया। इससे पहले, नगरपालिकाओं का कार्यकाल अक्टूबर-नवंबर 2023 में पूरा हो गया था। जिला विकास परिषदों का कार्यकाल 24 फरवरी, 2026 को खत्म हुआ।

अधिकारियों ने बताया कि पंचायती राज अधिनियम के अनुसार, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने की तारीखें सरकार की ओर से एसईसी के परामर्श से तय की जानी है। एसईसी ने कहा कि उसने सरकार को बार-बार सूचित किया है कि ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनावों के संचालन के लिए सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। चुनाव निकाय ने सरकार से चुनाव की तारीखों के बारे में एक या दो महीने पहले सूचना देने का अनुरोध किया है। हालांकि, सरकार ने अभी तक इस पर कोई स्पष्ट रुख नहीं अपनाया है।

सही समय पर आयोजित किए जाएंगे स्थानीय निकाय चुनाव- उमर अब्दुल्ला

पिछले महीने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि स्थानीय निकाय चुनाव सही समय पर आयोजित किए जाएंगे। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने उन्हीं शब्दों को दोहराया जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के बारे में पूछे जाने पर इस्तेमाल किए थे।

हाल ही में, जम्मू-कश्मीर के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री जावेद अहमद डार ने भी मीडियाकर्मियों से कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में पंचायत चुनाव निश्चित रूप से होंगे, लेकिन उचित समय पर। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए मंत्री डार ने इस बात को दोहराते हुए कहा, “हमें आरक्षण के संबंध में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट मिल चुकी है।”

उन्होंने कहा, “रिपोर्ट को मंत्रिमंडल के समक्ष विचार के लिए रखा जाएगा और उसके बाद पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और आरक्षण किया जाएगा, जिससे ग्रामीण स्थानीय निकायों के चुनावों का मार्ग प्रशस्त होगा।” एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अगस्त में जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव के साथ हुई बैठक में एसईसी ने कहा था कि अगर सरकार इस साल चुनाव कराना चाहती है, तो उसे सितंबर तक चुनाव आयोग को इस बारे में सूचित कर देना चाहिए। अधिकारी ने आगे कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि कड़ाके की सर्दी शुरू होने से पहले चुनाव कराना जरूरी है।

राज्य चुनाव आयोग को कम से कम डेढ़ महीने का समय चाहिए

अधिकारी ने बताया कि चुनाव कराने के लिए एसईसी को कम से कम डेढ़ से दो महीने का समय चाहिए क्योंकि उसे अंतिम समय में कई तैयारियां करनी होती हैं। इसमें मतदान केंद्रों को अंतिम रूप देना और चुनाव से संबंधित सामग्री की खरीद करना शामिल है।

अधिकारी ने कहा, “पंचायतों के पास अपनी अलग, सुव्यवस्थित वोटर लिस्ट होती हैं और अगर सरकार हां कहती है तो हम उनका संक्षिप्त संशोधन करेंगे और नवंबर में चुनाव कराएंगे।” नगरपालिका चुनावों के संबंध में, अधिकारियों ने कहा कि सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर निर्णय लेने के बावजूद भी ये चुनाव नहीं कराए जा सकते।

इस बारे में बताते हुए एक अधिकारी ने कहा कि नगरपालिका चुनाव विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों के आधार पर होने हैं, जिन्हें अभी तक अपडेट नहीं किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश में एसआईआर होने के बाद ही इनमें संशोधन किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा, “इसलिए, भले ही सरकार ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर फैसला कर ले, एसईसी केंद्र शासित प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं करा सकता।”

यह भी पढ़ें: ‘लोगों का चुनाव में भरोसा नहीं रहा तो लोकतंत्र में बचा क्या है’, चुनाव आयोग के अंदर की ‘फूट’ पर उमर अब्दुल्ला का बयान



चुनाव आयोग को लेकर इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। बुधवार को शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अगर लोगों का चुनाव पर से भरोसा उठ जाता है तो यह लोकतंत्र के लिए शर्मनाक बात है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…