Air Ambulance Crash: रांची एयरपोर्ट से टेक-ऑफ करने के आधे घंटे बाद दिल्ली जा रही एयर एम्बुलेंस जो चतरा के जंगलों में क्रैश हो गई ने रडार से गायब होने से पहले कोई डिस्ट्रेस कॉल नहीं भेजा था। अधिकारियों ने मंगलवार को घटना से जुड़ी यह नई जानकारी दी। क्रैश से कुछ मिनट पहले, पायलट ने खराब मौसम के कारण रास्ता बदलने की मांग की थी।

उड़ान भरने से पहले कॉन्टैक्ट नहीं किया

हालांकि, रांची में मौसम विज्ञान केंद्र के अधिकारियों ने कहा कि मौसम की वॉर्निंग जारी होने के बावजूद, टर्बोप्रोपेलर बीचक्राफ्ट एयरक्राफ्ट के क्रू ने उड़ान भरने से पहले उससे कॉन्टैक्ट नहीं किया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता एयरपोर्ट के सूत्रों ने यह भी कहा कि प्लेन अटाली पॉइंट पर रडार से गायब हो गया, जहां कोलकाता में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर (ATC) को प्लेन को वाराणसी में अपने काउंटरपार्ट को सौंपना था।

रिपोर्ट के अनुसार रांची से लगभग 90 नॉटिकल मील उत्तर-पश्चिम और वाराणसी से 104 नॉटिकल मील दक्षिण-पूर्व में स्थित, कोलकाता ATC ने अलार्म तब बजाया जब ब्लिप (प्लेन) रडार से गायब हो गया और रेडियो पर कैप्टन या को-पायलट से संपर्क नहीं हो पाया।

रास्ता बदलने की मांग की थी

कोलकाता ATC के कंट्रोलर के हवाले से, सूत्रों ने कहा, “कैप्टन ने खराब मौसम हवाला देते हुए रूट में बदलाव के लिए कहा था और उसे मंजूरी मिल गई थी। रांची से उड़ान भरने के बाद ऊपर चढ़ रही फ्लाइट ने शुरू में 16,000 फीट की ऊंचाई मांगी थी। शाम 7.30 बजे, पायलट ने फिर से संपर्क किया और 14,000 ft तक चढ़ने की इजाजत मांगी, उससे आगे नहीं। इसकी इजाजत दे दी गई थी। कंट्रोलर की फ्लाइट कॉकपिट से यही आखिरी बातचीत थी। हालांकि ठीक चार मिनट बाद, विमान रडार से गायब हो गया।”

एक एविएशन एक्सपर्ट ने कहा कि बिजली गिरने से बीचक्राफ्ट किंग एयर C90A प्लेन के ट्रांसपोंडर और इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर असर पड़ सकता है। विमान के कम उड़ान लेवल की वजह से उसके VHF (Very High Frequency) सिस्टम में भी रुकावट आ सकती है। रांची मौसम ऑफिस के हेड, पी.पी बाबूराज ने कहा कि सोमवार को सभी उड़ान भरने वाले विमानों के लिए सुबह 11 बजे और फिर शाम 5.10 बजे बारिश और आंधी-तूफान की वॉर्निंग जारी की गई थी।

रियल टाइम अलर्ट जारी किया था

मौसम वैज्ञानिक ने कहा, “सुबह, उत्तर-पश्चिम और मध्य झारखंड में बारिश और गरज के साथ बिजली कड़कने का अनुमान वाला एक बुलेटिन भेजा गया था। सभी पायलटों को चेतावनी मिल जानी चाहिए थी। शाम 5.10 बजे, हमने उत्तर-पश्चिम सेक्टर के कुछ जिलों में हल्की गरज के साथ बारिश का रियल टाइम अलर्ट जारी किया था।”

आमतौर पर, प्लेन क्यूम्यलोनिम्बस बादलों से बचते हैं क्योंकि वे सिर्फ परेशानी के बजाय गंभीर, जानलेवा खतरा पैदा करते हैं। ये बादल तेज टर्बुलेंस पैदा करते हैं। इनकी वजह से तेज बिजली कड़कती हैं, भारी बर्फबारी होती है, ओले पड़ते हैं, और बहुत ज्यादा हवा चलती है जिससे एयरक्राफ्ट का स्ट्रक्चर खराब हो सकता है या कंट्रोल खो सकता है। बीचक्राफ्ट जैसे छोटे एयरक्राफ्ट के लिए, खराब मौसम में उड़ना खतरनाक हो सकता है।