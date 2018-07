अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के गले मिलने पर केंद्रीय मंत्री और शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल शुक्रवार (20 जुलाई) को भड़क गईं। उन्होंने कहा कि यह संसद है। न कि मुन्नाभाई का पप्पी-झप्पी एरिया। लोकसभा की स्पीकर सुमित्रा महाजन ने फौरन इस पर उन्हें टोका और पूछा, “आप (हरसिमरत) तो मुस्कुरा रही थीं?”

हुआ यूं कि कांग्रेस अध्यक्ष जब मोदी सरकार पर अपने भाषण में हमले बोल रहे थे, तब हरसिमरत सीट पर बैठ कर मुस्कुरा रही थीं। राहुल ने इस बात का जिक्र सबके सामने भाषण में कर दिया, जिसके बाद अंत में उन्होंने खुद को पप्पू बताए जाने पर बीजेपी पर तंज कसा।

राहुल ने कहा, “आप (बीजेपी) लोगों के अंदर मेरे लिए नफरत है। आप मुझे पप्पू और बहतु गालियां देकर बुला सकते हैं। लेकिन मेरे अंदर आपके लिए नफरत नहीं है।”

No Confidence Motion in Lok Sabha Live Update: नरेंद्र मोदी से राहुल गांधी के गले मिलने को बरखा दत्‍त ने बताया लव जिहाद, पूछा- पीएम कैसे देंगे जवाब?

#WATCH Rahul Gandhi walked up to PM Narendra Modi in Lok Sabha and gave him a hug, earlier today #NoConfidenceMotion pic.twitter.com/fTgyjE2LTt

— ANI (@ANI) July 20, 2018