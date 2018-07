अविश्वास प्रस्ताव: खड़गे पर चुटकी- इसी परिवार की वजह से आप कर्नाटक CM का चेहरा नहीं बन सके

लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद राकेश सिंह कांग्रेस पर जमकर हमले कर रहे हैं। जब उनके भाषण के बीच में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने टोकने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि वे बैचेन क्यों हो रहे हैं। राकेश सिंह ने कहा कि कांग्रेस के ही एक परिवार की वजह से वे कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम कैंडिडेट का चेहरा नहीं बन सके। बीजेपी सांसद ने कहा कि केन्द्र में इतनी भारी बहुमत से बनी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना दिखाता है कि कांग्रेस को अभी भी देश में एक ही परिवार से बनी सरकार के अलावा कोई भी दूसरी सरकार स्वीकार नहीं है।

राकेश सिंह ने कहा कि जब वे टीडीपी के जैदेव गल्ला को सुन रहे थे तो उन्हें लगा कि इस अविश्वास प्रस्ताव का कोई मतलब नही हैं। उन्होंने कहा कि टीडीपी ने जिन बातों का जिक्र किया है उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी, और आज वो कांग्रेस के साथ खड़े होकर अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन कर रहे थे। राकेश सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि हम कैसे भूल सकते हैं कि अभी अभी कर्नाटक के सीएम ने कहा है कि वे जहर का घूंट पी रहे हैं। राकेश सिंह ने कहा कि वे नाम लेकर तो नहीं कहना चाहेंगे कि लेकिन इतना जरूर है कि अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में कांग्रेस के पक्ष में खड़े-खड़े किन किन दलों को ये जहर का घूंट पीना पड़ सकता है।

Frustration and desperation are the main reasons behind this #NoConfidenceMotion: Rakesh Singh, BJP MP in Lok Sabha pic.twitter.com/M9XOrlEubx

— ANI (@ANI) July 20, 2018