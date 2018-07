अविश्वास प्रस्ताव, No Confidence Motion against Nda Government in Lok Sabha, Parliament Monsoon Session 2018 Day 3 Live: लोकसभा में नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अविश्‍वास प्रस्‍ताव पर शुक्रवार (20 जुलाई) को चर्चा के बाद मतदान होगा। तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) द्वारा लाए गए प्रस्‍ताव को लेकर विपक्षी दलों ने तय किया है कि वे इस अवसर पर यह बताएंगे कि मोदी सरकार ने कैसे अपने वादे पूरे नहीं किए। संख्‍या-बल भाजपा के पक्ष में है और सहयोगियों का साथ मिलाने पर एनडीए के खिलाफ अविश्‍वास प्रस्‍ताव गिरना तय है। चर्चा के दौरान भाजपा को बोलने के लिए साढ़े तीन घंटे का वक्‍त दिया गया है।

सत्‍ता-पक्ष की ओर से कौन बोलेगा, यह पार्टी अध्‍यक्ष अमित शाह तय करेंगे। वहीं स्‍पीकर ने कांग्रेस के लिए कुल 38 मिनट का समय निर्धारित किया है, जिसमें पार्टी अध्‍यक्ष राहुल गांधी और लोकसभा में पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बोलेंगे। विपक्षी दल भ्रष्‍टाचार, बेरोजगारी, अर्थव्‍यवस्‍था की स्थिति, रुपये की गिरती दरें, तेल के बढ़ते दाम, महिला सुरक्षा, भीड़तंत्र जैसे मुद्दे उठाकर सत्‍ता-पक्ष को घेरने की कोशिश करेंगे।