No Confidence Motion: अविश्वास प्रस्ताव पर आज से होगी चर्चा, राहुल गांधी कर सकते हैं शुरुआत

No Confidence Motion: लोकसभा में आज विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इसमें पीएम नरेन्द्र मोदी भी इस पर 10 अगस्त को जवाब देंगे।

मानसून सत्र में लोकसभा की बैठक में मौजूद सांसद। (फोटो- पीटीआई)

No Confidence No Confidence Motion: मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में आज से चर्चा शुरू हो सकती है। 8 अगस्त से 10 अगस्त तक इस प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने के बाद वह आज चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं। कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी चाहती है कि सरकार के खिलाफ इस अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान वह पार्टी की ओर से मुख्य वक्ता की भूमिका निभाएं। बीते 26 जुलाई को लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर स्वीकार कर लिया था। संभावना जताई जा रही है कि पीएम नरेन्द्र मोदी 10 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे। मौजूद कार्यकाल का पहला अविश्वास प्रस्ताव मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल में आने वाला यह पहला अविश्वास प्रस्ताव है। साल 2018 में मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में भी एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव पर मंगलवार को दोपहर 12 बजे से चर्चा शुरू होगी। यह शाम 7 बजे तक चलेगी। इसके बाद बुधवार को भी दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक चर्चा होगी। गुरुवार की शाम 4 बजे पीएम मोदी के बहस का जवाब देने की संभावना है। चर्चा में कौन-कौन होगा शामिल जानकारी के मुताबिक बीजेपी की ओर से चर्चा में करीब 20 स्पीकर होंगे। इनमें निशिकांत दुबे, स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण, ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजवर्धन सिंह राठौर का नाम खासतौर पर शामिल है। अंत में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सभी का जवाब देंगे। क्या कहते हैं आंकड़े आंकड़ों पर नजर डालें तो संसद के निचले सदन लोकसभा में मोदी सरकार बहुमत में है। उसके पास 301 सांसद हैं, वहीं एनडीए के पास 333 सांसद हैं। इधर पूरे विपक्ष के पास कुल 142 सांसद हैं। सबसे ज्यादा कांग्रेस के 50 सांसद हैं। ऐसे में स्पष्ट है कि विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव फेल हो जाएगा।

