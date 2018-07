केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ TDP ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने इसका समर्थन किया है। लेकिन, अब कांग्रेस के अंदर से ही इसके खिलाफ आवाज उठने लगी है। वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद कमलनाथ ने अपनी ही पार्टी की मुहिम को धता बता दिया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्होंने चार दशकों में बहुत से अविश्वास प्रस्ताव देखे हैं। कमलनाथ से जब इस बाबत पूछा गया तो उन्होंने कहा, ‘मैं इसमें (अविश्वास प्रस्ताव पर बहस) हिस्सा लेने (दिल्ली) नहीं जा रहा। यहां (मध्य प्रदेश) पंचायती राज से जुड़ा हमारा सम्मेलन है। मेरे लिए प्राथमिकता मध्य प्रदेश है। मैंने पिछले 38 साल में बहुत से अविश्वास प्रस्ताव देखे हैं। ऐसे में मुझे इसका पूरा अनुभव है।’ बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने टीडीपी की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन किया। हालांकि, उनकी पार्टी के अंदर से ही विरोध के सुर सामने आ गए। कमलनाथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होने के साथ ही लोकसभा के सीनियर मेंबर में से एक हैं।

Breaking: The senior most MP of the Congress Party @OfficeOfKNath Boycotts #NoCofidenceMotion & mocks Rahul Gandhi by saying ‘Maine 40 Saal me bahut se Avishwas Prastaav Dekhe hain’. He was recently dropped from working committee of INC. pic.twitter.com/3WkvpNYgf5

— Bhaiyyaji (@bhaiyyajispeaks) July 20, 2018