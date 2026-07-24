Sonam Wangchuk News: पेपर लीक के खिलाफ अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने वांगचुक को जूस पिलाकर उनका अनशन खत्म कराया। इसके बाद अब सोनम वांगचुक ने वीडियो पोस्ट कर बताया कि सरकार ने उन्हें क्या आश्वासन दिया है।

सोनम वांचुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो पोस्ट कर लिखा, “भूख हड़ताल खत्म जवाबदेही की शुरुआत!

सोनम वांगचुक ने 26 दिनों के बाद अपना अनशन खत्म कर दिया। उन्हें सरकार और सभी राजनीतिक दलों के सांसदों से यह भरोसा मिला कि भारतीय संसद में खराब होते एग्जामिनेशन सिस्टम में जवाबदेही के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। सरकार ने यह भी भरोसा दिलाया कि हाल ही में नीट परीक्षा का पेपर लीक होने के कारण आत्महत्या करने वालों के परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाएगा और शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहे छात्रों और युवाओं के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया जाएगा।”

END OF HUNGER… BEGINNING OF ACCOUNTABILITY…!

Sonam Wangchuk ends his fast after 26 days upon getting assurance from the government and members of parliament of all political parties that the issue of accountability in the failing examination system will be discussed on the… pic.twitter.com/0C9YX5VlsL — Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) July 24, 2026

जेपी नड्डा ने दिया आश्वासन

सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल खत्म करने के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भरोसा दिलाया कि सरकार हाल ही में हुए नीट पेपर लीक के कारण आत्महत्या करने वालों के परिवारों को उचित मदद देने पर सकारात्मक रूप से विचार कर रही है।

उन्होंने कहा, “सरकार दिल्ली के जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध करने वालों और 20 जुलाई, 2026 को संसद तक मार्च में शामिल होने वालों के खिलाफ केस दर्ज न करने को लेकर सकारात्मक है। सरकार पहले ही संसद में पेपर लीक की समस्या का समाधान खोजने और परीक्षाओं में सुधार के लिए विस्तार से चर्चा करने का भरोसा दे चुकी है।” इसके अलावा, जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार हाल ही में हुए नीट पेपर लीक के कारण आत्महत्या करने वालों के परिवारों को उचित मुआवजा देने पर भी सकारात्मक रूप से विचार कर रही है।

शिक्षा सचिव बदले गए

गुरुवार देर रात जारी एक सरकारी नोटिफिकेशन के अनुसार, नौकरशाही में बड़े फेरबदल के तहत कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने आईएएस अधिकारी नरेश पाल गंगवार को शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग का सचिव नियुक्त किया है।

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NEET पेपर लीक और सोमवार को नई दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में गुरुवार को भी देश के हिस्सों में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। मुंबई में छोटे-छोटे प्रदर्शन हुए, बिहार के कई जिलों में मार्च निकाले गए, हरियाणा के एक विश्वविद्यालय में छात्रों ने भूख हड़ताल की जबकि तमिलनाडु में NEET को पूरी तरह खत्म करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किए गए। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…