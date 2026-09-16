ऑनलाइन शादी के लिए दुल्हन की तलाश कर रहे पुरुषों को निशाना बनाने वाले एक फर्जी मैट्रिमोनियल नेटवर्क का दिल्ली पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस के मुताबिक, ‘शादी पार्टनर डॉट कॉम’ के जरिए लोगों को महिलाओं की तस्वीरें और फर्जी प्रोफाइल दिखाई जाती थीं। इसके बाद कॉल सेंटर की महिला कर्मचारी खुद को होने वाली दुल्हन या उसके परिवार की सदस्य बताकर पीड़ितों से बात करती थीं। यानी जिन महिलाओं से शादी की बातचीत कराई जा रही थी, उनमें असल में कोई दुल्हन थी ही नहीं।

पुलिस के मुताबिक, यह पूरा नेटवर्क उत्तर प्रदेश के आगरा में एक कॉल सेंटर से चलाया जा रहा था। ठगी की शुरुआत तब होती थी, जब कॉल करने वाली महिलाएं शादी के लिए रिश्ता तलाश रहे पुरुषों की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी जुटाती थीं। इसके बाद उन्हें इंटरनेट से ली गई महिलाओं की तस्वीरें और ‘शादी पार्टनर डॉट कॉम’ पर बनाए गए फर्जी प्रोफाइल भेजे जाते थे। प्रोफाइल को असली दिखाने के लिए उसके स्क्रीनशॉट भी भेजे जाते थे।

कई दिनों तक चलती थी शादी की बातचीत

पुलिस का कहना है कि किसी पुरुष के रिश्ता पसंद करने पर महिला कर्मचारी फोन पर खुद को दुल्हन बताकर उससे बात करती थी। बातचीत कई दिनों तक जारी रखी जाती थी, ताकि सामने वाले को लगे कि शादी का रिश्ता आगे बढ़ रहा है। बाद में अचानक किसी न किसी वजह से रिश्ता खत्म कर दिया जाता था।

कभी लड़की के मांगलिक होने, कभी परिवार के विरोध और कभी उसके किसी दूसरे व्यक्ति से सगाई होने की बात कही जाती थी। अगर युवक दूसरे रिश्ते की मांग करता तो उसे नए प्रोफाइल दिखाए जाते। कुछ मामलों में परिवारों के फोन नंबर भी दिए जाते थे, जो बाद में सामाजिक या आर्थिक अंतर का हवाला देकर रिश्ते से इनकार कर देते थे।

2,500 से 15 हजार रुपये तक के पैकेज

पुलिस के मुताबिक, ग्राहकों को मिनी, मीडियम, रूबी और डायमंड जैसे पैकेज दिए जाते थे। इनकी कीमत 2,500 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक थी। रजिस्ट्रेशन, अकाउंट एक्टिवेशन और संपर्क नंबर अनलॉक करने के नाम पर अलग-अलग भुगतान कराया जाता था।

दिल्ली के एक व्यक्ति ने इसी तरीके से कथित तौर पर 15 हजार रुपये गंवाए। बाद में उसे पता चला कि वह जिस महिला से बात कर रहा था, वह तस्वीर में मौजूद महिला नहीं बल्कि कॉल सेंटर की कर्मचारी थी। उसकी शिकायत के बाद मामले की जांच शुरू हुई।

एक खाते से जुड़े मिले छह मामले

पुलिस के अनुसार, पीड़ित से लिए गए पैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एक करंट अकाउंट में जमा हुए थे। यह खाता ‘एम/एस शादी पार्टनर कॉम’ के नाम पर था। बैंक के केवाईसी रिकॉर्ड में जया को फर्म की एकमात्र प्रोपराइटर और ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी बताया गया था।

जांच आगे बढ़ने पर पुलिस को इसी बैंक खाते से जुड़े देशभर के छह शिकायतों का पता चला। अधिकारियों के अनुसार, इन सभी मामलों में ठगी का तरीका एक जैसा था।

महिलाओं को नौकरी देकर बनाया गया कॉल सेंटर

पुलिस ने बताया कि कॉल सेंटर में काम करने वाली महिलाओं की भर्ती वर्कइंडिया, अपना ऐप और अखबारों में दिए गए विज्ञापनों के जरिए की गई थी। उन्हें भरोसा दिलाने के लिए फर्म का एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, लेबर डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन और फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट भी दिखाया जाता था।

महिला कर्मचारियों को 6,000 से 7,000 रुपये तक की बेस सैलरी और पीड़ितों से वसूली गई रकम पर 10 फीसदी इंसेंटिव दिया जाता था। पुलिस के अनुसार, हर कर्मचारी के लिए कम से कम 15 हजार रुपये की वसूली का मासिक लक्ष्य रखा गया था। लक्ष्य पूरा न होने पर सैलरी काटने या नौकरी से निकालने की बात कही जाती थी।

खुद को ‘लीगल एडवाइजर’ बताता था आरोपी

पुलिस के मुताबिक, इस नेटवर्क का कथित मास्टरमाइंड 29 वर्षीय कुमार है, जो पेशे से प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है। जांच में आरोप है कि उसने जया के नाम पर ‘एम/एस शादी पार्टनर कॉम’ बनाई थी। बैंक खाते और सिम कार्ड भी फर्म के नाम पर लिए गए थे।

कुमार खुद को कंपनी का ‘लीगल एडवाइजर’ बताता था। पुलिस के मुताबिक, ऐसा करके वह कंपनी के असली मालिक के तौर पर अपना नाम सामने नहीं आने देना चाहता था।

छापे के बाद फरार हुआ था आरोपी

सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट साइबर पुलिस ने 4 सितंबर को आगरा के सिकंदरा स्थित रामाजी धाम अपार्टमेंट के कॉल सेंटर पर छापा मारा। पुलिस ने मौके से जया को गिरफ्तार किया और आठ महिला टेली-कॉलर्स को पकड़ा।

पुलिस के अनुसार, कार्रवाई की जानकारी मिलने के बाद कुमार ने मोबाइल फोन बंद कर दिए और फरार हो गया। तकनीकी निगरानी के जरिए पुलिस ने उसका पता लगाया। 8 सितंबर को उसे आगरा के काला कुंज इलाके में एक काली हुंडई क्रेटा में यात्रा करते हुए पकड़ा गया। उसकी कार की विंडशील्ड पर ‘एडवोकेट’ का स्टिकर लगा था।

पुलिस के मुताबिक, कुमार ने उत्तर प्रदेश स्टेट बार काउंसिल के डॉक्यूमेंट दिखाते हुए खुद को केवल लीगल एडवाइजर बताया। लेकिन जांच में कॉल सेंटर से जुड़े डिजिटल सबूत मिलने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

शिकायत होने पर रिफंड का भी था तरीका

पुलिस के अनुसार, नेटवर्क में शिकायतों को रोकने की भी व्यवस्था थी। अगर किसी पीड़ित को पुलिस के पास जाने का शक होता तो कॉलर्स को पैसे वापस करने के निर्देश दिए जाते थे।

अगर कोई पीड़ित नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत करता और कंपनी का बैंक खाता फ्रीज हो जाता, तो पुलिस के मुताबिक कुमार खुद को बचाने की कोशिश करता था। वह कंपनी को सही मैट्रिमोनियल सर्विस बताकर शिकायत को गलतफहमी का मामला बताता और पीड़ित के पैसे वापस कर देता था।

पुलिस के मुताबिक, पैसे वापस करने से शिकायत खत्म हुई दिखती थी। इसके बाद बैंक खाते दोबारा खुल जाते थे और आरोपी फिर से लोगों को ठगने का काम शुरू कर देते थे।

हजारों लोगों के शिकार होने की आशंका

पुलिस के मुताबिक, अभी तक बैंक खाते से छह शिकायतें जुड़ी मिली हैं, लेकिन कॉल सेंटर से बरामद सामग्री से पीड़ितों की संख्या हजारों में होने की आशंका है। जांचकर्ताओं ने 47 मोबाइल फोन, सात डेस्कटॉप सीपीयू, व्हाट्सऐप चैट और वित्तीय लेनदेन से जुड़ा डेटा बरामद किया है।

सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने ठगी का शिकार हुए लोगों से साइबर पुलिस स्टेशन, कमला मार्केट में शिकायत दर्ज कराने की अपील की है। पुलिस ने पीड़ितों से ठगी की पूरी जानकारी और पैसे भेजने से जुड़े रिकॉर्ड भी देने को कहा है।

यह भी पढ़ें: शहजाद भट्टी नेटवर्क आतंकी संगठन घोषित, केंद्र सरकार UAPA के तहत लिया एक्शन

केंद्र सरकार ने शहजाद भट्टी नेटवर्क को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया है। गृह मंत्रालय के अनुसार, यह नेटवर्क सीमा पार हथियार, विस्फोटक और मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल रहा है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।