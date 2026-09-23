योग गुरु बाबा रामदेव ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने पतंजलि घी समेत लग रहे कई तरह के आरोपों का खुलकर जवाब दिया। बाबा रामदेव ने कहा, “पतंजलि घी मिलावटी नहीं है, पतंजलि घी पर अफवाह फैलाई जा रही है। विदेशों में भी पतंजलि घी सप्लाई हुआ। हमारा पतंजलि घी 100 फीसदी शुद्ध है।”
बाबा रामदेव ने उन दावों का भी जवाब दिया जिनमें कहा जा रहा था कि वह खुद विदेश में सर्जरी करवाते हैं, जबकि दूसरों को आयुर्वेद पर भरोसा करने की सलाह देते हैं। उन्होंने कहा कि वे सबके सामने हैं और कोई भी देख सकता है कि उन्होंने कभी कोई सर्जरी नहीं करवाई है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बस झूठ फैलाते हैं ।
रामदेव ने जोर देकर कहा कि पतंजलि के गाय का घी बेहतरीन क्वालिटी का है। उन्होंने लोगों से इसे लेने और किसी लैब में इसकी जांच करवाने के लिए भी कहा।
भाजपा नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के आरोपों का जिक्र करते हुए रामदेव ने कहा कि उन्होंने सुनी सुनाई बातों पर बयान दिया। हम किसी विवाद को बढ़ाना नहीं चाहते। आज बृजभूषण जी ने भी भ्रांतियों का पटाक्षेप किया।
योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि कुछ लोग पतंजलि के घी के बारे में बेतुकी बातें कर रहे थे और पूछ रहे थे कि बाबा जी जो गाय का घी दे रहे हैं, उसमें आखिर है क्या। मैंने कहा, ‘भाई, जरा इसे तो देखो।’ हम इस देश में लाखों लीटर गाय का दूध इकट्ठा करते हैं।
रामदेव ने कहा कि देश में 15 करोड़ से ज्यादा मवेशी हैं। मैं एक जरूरी बात बताना चाहता हूं कि जब दूध इकट्ठा किया जाता है और उससे मलाई निकाल ली जाती है, तो बचा हुआ कम फैट वाला दूध भी बेचा जाता है। उससे मिल्क पाउडर बनाकर बेचा जाता है, और उससे दही, छाछ और पनीर भी बनाया जाता है। तो, इस तरह पांच बाय-प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब, उन नासमझ लोगों को क्या पता कि वह घी कैसे बनता है?
BJP संगठन में बड़े बदलाव: स्मृति ईरानी से लेकर राम माधव और सुनील बंसल तक, कई राज्यों में नियुक्त नए प्रभारी
भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन में बड़े बदलाव किए हैं। बीजेपी ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी के प्रभारी और सह-प्रभारियों की नियुक्ति की है। पार्टी की ओर से जारी सूची में कई नेताओं को अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संगठन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। पढ़ें पूरी खबर।