Bihar Politics: “आप जान लीजिए” यह 10 बार बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष रहे नीतीश कुमार का एक पसंदीदा जुमला रहा है, जिसका इस्तेमाल वे लोगों को अपने लगभग दो दशक के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों के बारे में बताने के लिए करते हैं।

16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपना नामांकन दाखिल करने के ठीक पांच दिन बाद नीतीश ने सुपौल से अपनी समृद्धि यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत की। उन्होंने शनिवार को शेखपुरा में इस यात्रा का समापन किया, यह शायद मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी आखिरी यात्रा थी, जिसमें उन्होंने 10 जिलों का सफर तय किया।

सुपौल से लेकर शेखपुरा तक, नीतीश ने कई जनसभाओं को संबोधित किया, लेकिन अपने किसी भी भाषण में उन्होंने अपने राज्यसभा नामांकन या मुख्यमंत्री पद से अपने आसन्न इस्तीफे का कोई जिक्र नहीं किया। हर जगह, वे श्रोताओं से अपने कार्यों का समर्थन हासिल करने और मंच पर मौजूद अन्य नेताओं के साथ अपने हाथ ऊपर उठाकर अपना भाषण समाप्त करते थे। उन्होंने कहा, “सब ठीक से हो गया ना?” यह एक ऐसा सवाल था जो वे अपनी हर सभा में भीड़ से बार-बार पूछते थे।

समृद्धि यात्रा का यह अंतिम चरण लोगों को नीतीश कुमार की विरासत की याद दिलाने के लिए था। BJP नेता और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जो पूरी यात्रा के दौरान उनके साथ रहे, ने नीतीश की तुलना उनके दो महान पूर्ववर्तियों कर्पूरी ठाकुर और श्रीकृष्ण सिंह से की, क्योंकि उन्होंने विकास को सामाजिक न्याय के साथ जोड़ा है।

नीतीश की यात्रा से क्या मिले संकेत

इस यात्रा से इस बात के भी संकेत मिले कि आने वाले दिनों में सम्राट, नीतीश के बाद अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हालांकि, नीतीश ने इस संबंध में कोई घोषणा नहीं की, लेकिन पर्यवेक्षकों का कहना है, “पूरी यात्रा के दौरान नीतीश ने सम्राट के साथ जिस गर्मजोशी से व्यवहार किया, उससे अगले मुख्यमंत्री के बारे में काफी संकेत मिलते हैं।” जहां शुक्रवार को सहरसा में हुई सभा में उन्होंने सम्राट की पीठ थपथपाई, वहीं यात्रा की अन्य सभाओं में भी अपने उपमुख्यमंत्री के प्रति नीतीश का नजरिया उनकी आपसी घनिष्ठता को दर्शाता था।

जेडीयू का अनौपचारिक रुख यह है कि उसके वरिष्ठ सहयोगी बीजेपी के नेतृत्व द्वारा चुना जाने वाला अगला मुख्यमंत्री नीतीश की पसंद का भी होना चाहिए। हालांकि, जेडीयू ने बिहार में BJP के पहले सीएम के मुद्दे पर अब तक अपना रुख साफ नहीं किया है, लेकिन वह सीएम और डिप्टी सीएम के पदों के लिए OBC लव-कुश (कुर्मी-कोइरी) के सामाजिक समीकरण को बिगड़ने नहीं देना चाहती। जहां नीतीश कुर्मी समुदाय से आते हैं, वहीं सम्राट एक कुशवाहा (कोइरी) नेता हैं।

नीतीश के बेटे निशांत कुमार, उन्हें बीजेपी के नेतृत्व वाली नई सरकार में डिप्टी CM के तौर पर शामिल किए जाने की संभावना है। शनिवार को शेखपुरा में हुए एक कार्यक्रम में, नीतीश ने लोगों को अपनी सरकार की उपलब्धियों की याद दिलाई। इसमें 5.24 लाख नए शिक्षकों की नियुक्ति, 40 लाख रोजगार के अवसरों और 10 लाख नौकरियों का सृजन और लगभग दो करोड़ उपभोक्ताओं को 125 MW मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना शामिल था। उन्होंने हर सभा में अपना लिखित भाषण दोहराया।

शेखपुरा में नीतीश ने कहा, “तीन कृषि रोडमैप से लेकर तीन ‘सात निश्चय’ कार्यक्रमों तक, हमने 430 नई योजनाएं भी शुरू की हैं, जिनमें से 21 पूरी हो चुकी हैं।” उन्होंने स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को मजबूत करने का विशेष जिक्र किया, जिन्हें जीविका के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने आगे कहा, “जब हमने इसे जीविका नाम दिया, तो केंद्र सरकार ने अपने इसी तरह के कार्यक्रम का नाम बदलकर आजीविका रख दिया और बिहार की मदद करने के लिए BJP के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का धन्यवाद किया।”

शेखपुरा मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण की जन्मभूमि- नीतीश कुमार

अपने संबोधन में सम्राट ने नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा, “शेखपुरा मुख्यमंत्री डॉ. श्रीकृष्णा सिंह की जन्मभूमि है। उन्होंने खरगापुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था, जिसमें मेरी वर्तमान विधानसभा सीट तारापुर भी शामिल थी। नीतीश कुमार ने श्रीकृष्णा सिंह द्वारा किए गए विकास कार्यों और कर्पूरी ठाकुर के सामाजिक न्याय के आदर्श को आगे बढ़ाया है।”

सम्राट ने यह भी कहा, “नीतीश कुमार ने न्याय के साथ विकास के नारे के साथ अपनी यात्रा शुरू की और समृद्धि यात्रा के साथ इसका सही समापन किया।” उन्होंने बिहार को एक विकसित राज्य कहलाने की दिशा में अग्रसर किया। वर्तमान में सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही है और मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद भी उन्हीं के मार्गदर्शन में आगे बढ़ेगी।

नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री के रूप में 15वीं समृद्धि यात्रा को विदाई यात्रा से ज्यादा बिहार में किए गए उनके क्रांतिकारी बदलावों की याद दिलाने वाली यात्रा के रूप में देखा गया। इस यात्रा ने एनडीए के लिए नीतीश के निरंतर मार्गदर्शन का संकेत भी दिया। जेडीयू मंत्री विजय चौधरी ने पूरी यात्रा के दौरान यही बात दोहराई। चौधरी ने शुक्रवार को कहा, “यह बात स्पष्ट है कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं। राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद भी वे अपना अधिकांश समय बिहार में ही बिताएंगे। वे हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे।”

नीतीश के बाद कौन, बीजेपी की बड़ी परीक्षा

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद पटना में राजनीतिक गतिविधियां काफी तेज हो गई हैं। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इस सवाल पर चर्चा के बीच नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी जनता दल (यूनाइटेड) में शामिल हो गए। इस बीच कई लोगों को यह बात समझ नहीं आई कि नीतीश कुमार ने दो दशकों से अधिक समय तक जिस कुर्सी को अपने पास रखा था, उसे छोड़कर राज्यसभा जाने के लिए सहमति क्यों दे दी? पढ़ें पूरी खबर…