गंगा नदी पर बना 9.76 किलोमीटर लंबा कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल भारत के सबसे लंबे पुलों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को बिहार दौरे के दौरान इसका उद्घाटन करेंगे। यह उद्घाटन बिहार में मौजूदा एनडीए सरकार के एक साल पूरे होने के अगले दिन होगा।

इस पुल का आधिकारिक नाम ‘नीतीश सेतु’ रखा गया है। हालांकि नीतीश कुमार के नाम पर पुल का नाम रखे जाने को लेकर बिहार में राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। नीतीश कुमार जेडीयू के अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। वह बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के प्रमुख सहयोगी भी हैं।

नवंबर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड दसवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हालांकि अप्रैल 2026 में राज्यसभा जाने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया। इसके बाद बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाली। सम्राट चौधरी ने पुल का नाम ‘नीतीश सेतु’ रखे जाने का बचाव किया है। उनका कहना है कि यह करीब 5000 करोड़ रुपये की परियोजना में नीतीश कुमार के बड़े योगदान को सम्मान देने का तरीका है।

हालांकि विपक्षी नेताओं ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। आरजेडी नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि किसी जीवित व्यक्ति के नाम पर पुल का नाम रखना अजीब लगेगा।

वहीं उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने मांग की है कि पुल का नाम उनके पिता और आरजेडी संस्थापक लालू प्रसाद यादव के नाम पर रखा जाए। उन्होंने पुल का नाम ‘सामाजिक न्याय सेतु’ रखने का सुझाव भी दिया है।

बिहार के दो जिलों को जोड़ेगा गंगा पर बना पुल

यह एक्स्ट्राडोज्ड और केबल-स्टेड पुल गंगा नदी पर पटना और वैशाली जिलों के बीच बनाया गया है। इसका मकसद लंबे समय से चली आ रही ट्रैफिक की समस्या को कम करना और पुराने महात्मा गांधी सेतु पर वाहनों के दबाव को घटाना है। महात्मा गांधी सेतु उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ता है।

यह छह लेन का पुल पटना में गंगा के दक्षिणी किनारे पर स्थित कच्ची दरगाह को वैशाली के उत्तरी किनारे पर बसे बिदुपुर से जोड़ता है। पूरी परियोजना की लंबाई 19.76 किलोमीटर है। इसमें 9.76 किलोमीटर लंबा पुल और 10 किलोमीटर की संपर्क सड़कें शामिल हैं।

इस परियोजना का एक हिस्सा जून 2025 में ही चालू कर दिया गया था। पहले चरण में 4.57 किलोमीटर का रास्ता खोला गया जो कच्ची दरगाह को गंगा के बीच स्थित राघोपुर दियारा से जोड़ता है। यह इलाका तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है।

परियोजना के दूसरे चरण में राघोपुर को बिदुपुर से जोड़ा गया है। दियारा क्षेत्र के लोगों को अब तक पटना और हाजीपुर आने-जाने के लिए पीपा पुलों और नावों पर निर्भर रहना पड़ता था।

एशियाई विकास बैंक से मिली बड़ी वित्तीय मदद के बाद पुल का निर्माण कार्य 2017 के मध्य में शुरू हुआ था। गंगा की चौड़ी और लगातार बदलती नदी की तलहटी, हर साल आने वाली भीषण बाढ़ और जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों के लिए पर्याप्त जगह बनाए रखना इस परियोजना की बड़ी इंजीनियरिंग चुनौतियां थीं।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए नदी में 67 विशाल खंभे बनाए गए। इन्हें मजबूत आधार देने के लिए नदी की तलहटी से 60 मीटर तक गहरे पाइल्स जमीन के भीतर डाले गए हैं।

एनडीए बनाम विपक्ष: पुल के नाम पर सियासत तेज

बीजेपी नेतृत्व इस पुल को एनडीए सरकार की बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश करना चाहता है। इसके पीछे जनता दल (यूनाइटेड) को खुश रखने की कोशिश भी मानी जा रही है। बता दें कि हाल के एमएलसी चुनावों में जेडीयू का प्रदर्शन कमजोर रहा था। पार्टी केवल एक सीट जीत सकी थी। वहीं बीजेपी, आरजेडी और निर्दलीय उम्मीदवारों ने दो-दो सीटें जीतीं जबकि जेएसपी को एक सीट मिली। इसके बाद जेडीयू खेमे ने बीजेपी पर गठबंधन सहयोगी का साथ नहीं देने का आरोप लगाया था।

पुल के नाम को लेकर चल रहे विवाद पर तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार उनकी है और वे पुल का नाम किसी के भी नाम पर रख सकते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि किसी जीवित व्यक्ति के नाम पर पुल या परियोजना का नाम रखे जाने के उदाहरण बहुत कम सुनने को मिलते हैं। तेजस्वी के मुताबिक, इससे ऐसा लगता है कि एनडीए नीतीश कुमार को बीते दौर का नेता मान रहा है।

रोहिणी आचार्य ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस फैसले का विरोध किया। उन्होंने मांग की कि राघोपुर पुल का नाम या तो ‘सामाजिक न्याय सेतु’ रखा जाए या फिर उनके पिता लालू प्रसाद यादव के नाम पर किया जाए।

रोहिणी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने राघोपुर दियारा क्षेत्र के विकास और उसे मुख्यधारा से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास किए थे। उनके मुताबिक, अब इस ऐतिहासिक पुल के निर्माण का श्रेय दूसरे लोगों को देने की कोशिश की जा रही है जो दुर्भाग्यपूर्ण है।

वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सरकार के फैसले का बचाव किया। उन्होंने कहा कि इस पुल की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) 2012 में तैयार की गई थी और 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी आधारशिला रखी थी।

सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार के बड़े योगदान की वजह से ही यह महत्वाकांक्षी परियोजना पूरी हो सकी है। इसी योगदान को सम्मान देने के लिए पुल का नाम ‘नीतीश सेतु’ रखा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार नीतीश कुमार का मार्गदर्शन लेती रहेगी।

जेडीयू नेता और मंत्री श्रवण कुमार ने भी पुल का नाम नीतीश कुमार के नाम पर रखे जाने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने इसे बिहार के बुनियादी ढांचे में बदलाव लाने वाले नेता के योगदान की उचित पहचान बताया।