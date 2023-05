विपक्ष को एकजुट कर रहे नीतीश कुमार, दिल्ली में की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात

नीतीश कुमार ने पिछले महीने 12 अप्रैल को भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी और कहा था कि हम विपक्ष को जोड़ने का काम कर रहे हैं।

नीतीश कुमार ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की (फ़ोटो सोर्स: ANI)

लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इसी क्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Bihar CM Nitish Kumar) ने रविवार सुबह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। पिछले कुछ हफ्तों में नीतीश कुमार की अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwal) से यह दूसरी मुलाकात है। बता दें कि नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर। इस दौरान उनकी अरविंद केजरीवाल से मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर्नाटक के बेंगलुरु पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने सीएम सिद्धारमैया (Karnataka CM Siddharamaiah) के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया था। इसके बाद वह दिल्ली चले आए और दिल्ली में उन्होंने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार दिल्ली में और भी विपक्षी नेताओं से मिल सकते हैं। नीतीश कुमार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात कर सकते हैं।

