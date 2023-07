‘नीतीश कुमार NDA में कभी भी लौट सकते’, रामदास आठवले के दावे ने राजनीतिक हलकों में बढ़ाई सरगर्मी

Nitish Kumar To Join NDA Again: रामदास आठवले ने कहा, ‘हम उनकी (नीतीश) गैरमौजूदगी को महसूस करते हैं। उन्हें विपक्ष की मुंबई बैठक से दूर रहना चाहिए। जब वह अटलजी की सरकार में रेल मंत्री थे, तबसे हम साथ हैं। हम अब भी उनका सम्मान करते हैं।

Ramdas Athawale: केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले। (Source: Twitter/@RamdasAthawale)

