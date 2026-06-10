Bihar News: बिहार में एमएलसी चुनाव 18 जून को होने वाले हैं। इससे पहले जमा किए गए हलफनामे से पता चलता है कि जनता दल के पोस्टरों और बैनरों में इस्तेमाल किए गए नाम के उलट, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे का नाम सिर्फ निशांत है। इससे यह भी पता चलता है कि उन्होंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कोर्स के आठ सेमेस्टर में से केवल पांच ही पूरे किए, यानी उन्होंने डिग्री पूरी नहीं की।

उनके हलफनामे की यह झलक ऐसे समय में सामने आई है जब प्रतिद्वंद्वी राष्ट्रीय जनता दल निशांत की शैक्षणिक योग्यताओं पर सवाल उठा रहा है। एमएलसी चुनाव में एनडीए के नौ उम्मीदवारों में से एक निशांत के लिए यह चुनाव अपनी कैबिनेट की सीट बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। संविधान के अनुसार, मंत्री को शपथ लेने के छह महीने के भीतर किसी भी सदन का सदस्य बनना जरूरी होता है।

हालांकि, निशांत के लिए यह चुनाव काफी हद तक एक औपचारिकता है। बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से 202 सीटें एनडीए के पास हैं और हर एमएलसी उम्मीदवार को 25 विधायकों के वोटों की जरूरत होती है।

निशांत ने हलफनामे में क्या-क्या बताया?

स्वास्थ्य मंत्री के हलफनामे से पता चलता है कि उन्होंने 1998 में पटना साइंस कॉलेज से इंटरमीडिएट (10+2) की परीक्षा पास की, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेसरा, रांची में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (कंप्यूटर साइंस) प्रोग्राम में दाखिला लिया और 2001 तक आठ में से पांच सेमेस्टर पूरे किए। उनके करीबी सूत्रों ने बताया कि स्वास्थ्य कारणों से वह कोर्स पूरा नहीं कर सके।

निशांत ने अपना मौजूदा पता 7, सर्कुलर रोड बताया है। यह उनके पिता नीतीश कुमार का सरकारी आवास है। वह पटना के दीघा विधानसभा क्षेत्र में वोटर के तौर पर रजिस्टर्ड हैं। हलफनामे से यह भी पता चलता है कि निशांत की आय 2020-21 में 7,16,780 से बढ़कर 2024-25 में 1,28,28,400 हो गई है, जबकि उनकी चल और अचल संपत्ति 4.63 करोड़ है। उनकी अचल संपत्ति में नालंदा के कल्याणबीघा (उनके पैतृक गांव) में 7.1 एकड़ कृषि भूमि, कल्याणबीघा, बख्तियारपुर, कंकड़बाग और पटना के शास्त्री नगर में चार रिहायशी इमारतें और शास्त्री नगर में तोहफे में मिला 2160 वर्ग फुट का फ्लैट (जिसकी कीमत 2024 में ₹9.14 लाख थी) शामिल हैं।

निशांत को मिला स्वास्थ्य मंत्रालय

पिछले महीने सम्राट चौधरी सरकार के विस्तार के दौरान मंत्री पद की शपथ लेने वाले निशांत को स्वास्थ्य मंत्रालय का महत्वपूर्ण प्रभार सौंपा गया था। जबकि उपमुख्यमंत्री पद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं बिजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी को दिए गए, जेडीयू ने निशांत को अपना भावी नेता घोषित किया है।

कैबिनेट में निशांत की तेजी से एंट्री और उसके बाद एमएलसी के तौर पर उनका नॉमिनेशन बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव दिखाता है। सालों तक नीतीश कुमार ने परिवारवाद का खुलकर विरोध किया और अपने परिवार को पार्टी के मामलों से दूर रखा। लेकिन अब जब यह वरिष्ठ नेता अपनी विरासत को सुरक्षित करने और पार्टी के भविष्य के नेतृत्व ढांचे को औपचारिक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, तो निशांत का आगे आना जेडीयू के भीतर एक सोची-समझी प्रक्रिया का संकेत है, जिससे राज्य के कामकाज में अगली पीढ़ी को आगे लाया जा रहा है।

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बिहार में गुरुवार को कैबिनेट का विस्तार हुआ। निशांत कुमार ने मंत्री पद की शपथ ली। उन्हें स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। अहम विभाग की जिम्मेदारी मिलने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने धन्यवाद दिया और जनता के हित में काम करने के संकल्प को दोहराया। हालांकि, विपक्ष ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को कांग्रेस ने नए स्वास्थ्य मंत्री पर उनका एक वीडियो शेयर करते हुए तंज कसा। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…