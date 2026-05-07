बिहार की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय भूमिका से दूर रहे निशांत कुमार अब औपचारिक रूप से सत्ता के गलियारों में एंट्री कर चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को सम्राट चौधरी सरकार के कैबिनेट विस्तार में मंत्री बनाया गया है। उनके मंत्री बनने के साथ ही बिहार की राजनीति में उत्तराधिकार और भविष्य की नेतृत्व को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

हालांकि, निशांत कुमार फिलहाल बिहार विधानसभा या विधान परिषद, किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। ऐसे में संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक उन्हें अगले 6 महीने के भीतर किसी एक सदन का सदस्य बनना होगा। अगर वह तय समय सीमा के भीतर सदन की सदस्यता हासिल नहीं कर पाए, तो उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा।

पहली बार सत्ता में सीधी एंट्री

अब तक निशांत कुमार सार्वजनिक जीवन और चुनावी राजनीति से दूरी बनाए रखते थे। हालांकि, समय-समय पर उनके राजनीति में आने की अटकलें लगती रही हैं। पिता नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद वो राजनीति में एक्टिव हुए हैं। अब कैबिनेट में शामिल किए जाने के बाद यह साफ संकेत है कि जेडीयू आने वाले समय में नई पीढ़ी के नेतृत्व को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार में बदलते राजनीतिक समीकरणों और आगामी चुनावों को देखते हुए जेडीयू संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर नए चेहरे सामने लाना चाहती है। निशांत कुमार की एंट्री को इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

कैसे बनेंगे सदन के सदस्य?

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि निशांत कुमार विधानमंडल कैसे पहुंचेंगे? चूंकि साल 2025 के आखिर में ही बिहार में विधानसभा चुनात संपन्न हुए हैं। ऐसे में फिलहाल कोई भी सीट खाली नहीं है। ऐसे में अत्यधिक संभावना है कि जेडीयू निशांत को विधान परिषद के जरिए ही सदन का सदस्य बनाएगी।

बिहार की राजनीति में इससे पहले भी कई नेता बिना विधायक या एमएलसी बने मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और बाद में सदन पहुंचे हैं। संविधान के अनुच्छेद 164(4) के तहत कोई भी व्यक्ति बिना सदन का सदस्य हुए अधिकतम छह महीने तक मंत्री रह सकता है।

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बिहार में गुरुवार को मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। जेडीयू सुप्रीमो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार और 31 अन्य लोगों ने गुरुवार को पटना के गांधी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में मंत्री पद की शपथ ली। नीतीश कुमार के बेटे निशांत की शपथ को लेकर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने तंज कसा है। पूरी खबर पढ़ें…