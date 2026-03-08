बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार औपचारिक तौर पर जेडीयू में शामिल हो गए हैं। पार्टी में उनका जोरदार स्वागत किया गया। पार्टी दफ्तर में नारे लगे हैं- युवा सोच, मजबूत संकल्प।

दरअसल, जब से नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन भरा था, तभी से यह अटकलें लगाई जा रही थीं कि उनके बेटे निशांत कुमार को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अब इसी बीच उनके जेडीयू में शामिल होने से इन चर्चाओं को और बल मिल गया है। कुछ मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, भविष्य में निशांत कुमार को बिहार में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। यहां तक कि उन्हें राज्य का डिप्टी सीएम बनाए जाने की भी अटकलें लगाई जा रही हैं।

हरनौत के विधायक हरिनारायण सिंह ने पत्रकारों से कहा, “निशांत कुमार हमारे नेता होंगे। वे हमारे विधायक दल के नेता और उपमुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं।”

जेडीयू के कई कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी मुख्यालय और राज्य की राजधानी के अन्य प्रमुख क्षेत्रों के पास लगाए गए बैनरों और पोस्टरों में भी यही बात दोहराई गई। उनमें से कुछ ने निशांत को सामाजिक न्याय के साथ विकास की नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत का उत्तराधिकारी कहा। एक पोस्टर में लिखा था: “विकसित बिहार के नए अध्याय की शुरुआत।” एक अन्य ने कहा, “निशांत के साथ, विकास का नया शंखनाद।”

वैसे पार्टी में इस समय नीतीश के राज्यसभा में जाने को लेकर भी रोष है, कई कार्यकर्ता इस फैसले से खुश नहीं हैं। उन कार्यकर्ताओं को संदेश देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कथित तौर पर पार्टी नेताओं से कहा, “मैं राज्यसभा जा रहा हूं, लेकिन मैं बिहार ही आऊंगा। आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चिंता मत कीजिए। मैं हर चीज पर नजर रखूंगा। हमने बहुत काम किया है। मैं सबका ख्याल रखूंगा।