बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर निर्विरोध वापसी करने वाले हैं, क्योंकि गुरुवार को इस पद के लिए नामांकन दाखिल करने वाले वे एकमात्र उम्मीदवार थे। नीतीश ने दिसंबर 2023 में पार्टी के अपने साथी और अब केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह (ललन सिंह) से JD(U) के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाला था।

पार्टी प्रमुख के तौर पर यह उनका चौथा कार्यकाल होगा। वे पहली बार अप्रैल 2016 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, जब उन्होंने वरिष्ठ नेता शरद यादव से पदभार संभाला था। 2019 में वे फिर से चुने गए, लेकिन 2020 में उन्होंने RCP सिंह को जिम्मेदारी सौंपी। हालांकि, 16 मार्च, 2026 को JD(U) ने इस पद के लिए नए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की।

हाल ही में राज्यसभा चुनाव में मिली जीत और मुख्यमंत्री पद से संभावित इस्तीफे के बाद, मौजूदा अध्यक्ष नीतीश के निर्विरोध फिर से चुने जाने की व्यापक उम्मीद है। JD(U) के राष्ट्रीय महासचिव आफाक अहमद ने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ को बताया: “पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा के, नीतीश कुमार के नामांकन पत्र दाखिल करते समय उनके साथ रहने की संभावना है। उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 22 मार्च है। नीतीश कुमार को 27 मार्च को औपचारिक रूप से फिर से चुन लिया जाना चाहिए।”

इस अटकल के बीच कि राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा को, हरिवंश नारायण सिंह की जगह, राज्यसभा का उपसभापति बनाया जा सकता है, JD(U) एक नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की तलाश कर सकती है — यह एक ऐसा पद है जो संगठनात्मक चुनावों से बाहर होता है और पार्टी प्रमुख के विवेक पर निर्भर करता है।

JD(U) के एक नेता ने कहा: “चूंकि JD(U) की राजनीति अब ‘निशांत कुमार युग’ में प्रवेश कर रही है, इसलिए पार्टी नीतीश कुमार के नेतृत्व में अपनी नई टीम बनाने में बहुत सावधानी बरतेगी। जहां नीतीश कुमार हमेशा मार्गदर्शक की भूमिका में रहेंगे, वहीं पार्टी की नई संगठनात्मक संरचना उनके बेटे निशांत कुमार के इर्द-गिर्द ही घूमती रहेगी; निशांत कुमार 8 मार्च को औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल होने के बाद से ही काफी सक्रिय हो गए हैं।”

एक अन्य सूत्र ने कहा, “विकल्पों को छांटने की प्रक्रिया के आधार पर, अगर संजय झा को राज्यसभा का नया उपसभापति नियुक्त किया जाता है, तो वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने की बहुत अच्छी संभावना है।” पार्टी ने हाल ही में चल रहे सांगठनिक चुनावों में अपने प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को फिर से चुन लिया है, जो JD(U) के ‘लव-कुश’ (कुर्मी-कोइरी) सामाजिक आधार की निरंतरता का संकेत है।

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करीब दो दशकों तक बिहार की सत्ता संभालने वाले नीतीश कुमार की सादगी भरी जीवनशैली अक्सर चर्चा में रहती है। हैरानी की बात यह है कि लंबे राजनीतिक करियर के बावजूद उनकी घोषित संपत्ति कई बड़े नेताओं की तुलना में काफी कम है। राज्यसभा चुनाव के लिए दाखिल लेटेस्ट एफिडेविट में उनकी कुल संपत्ति करीब 1.66 करोड़ रुपये के आसपास बताई गई है। बता दें कि इसमें उनकी चल-अचल दोनों संपत्तियां शामिल हैं। इसमें बैंक में जमा पैसे, थोड़ी-बहुत जमीन और जरूरी निजी संपत्ति शामिल है। पूरी खबर पढ़ें…