विपक्षी गठबंधन का नाम INDIA रखने पर नाखुश हैं नीतीश? अश्विनी चौबे बोले- दूल्हा तय नहीं हुआ, फूफा पहले नाराज

विपक्षी दलों की मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि हमारे गठबंधन का नाम I.N.D.I.A होगा। उन्होंने कहा कि अब UPA की जगह इसका नाम INDIA ही रहेगा।

बेंगलुरु में विपक्षी दलों की दूसरी बैठक (Source- PTI)

कर्नाटक के बेंगलुरु में 18 जुलाई को हुई विपक्षी दलों की बैठक में गठबंधन का नाम INDIA रखने पर सहमति जताई गयी। इंडिया का फुलफॉर्म है इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव एलायंस (Indian National Democratic Inclusive Alliance) है। वहीं, सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि विपक्षी गठबंधन का नाम ‘INDIA’ रखा जाए क्योंकि इसमें ‘NDA’ अक्षर है। सूत्रों ने बताया कि सोमवार को एक अनौपचारिक बैठक में सबके सामने इंडिया नाम का प्रस्ताव रखा गया था। सभी विपक्षी नेताओं से नाम पर सुझाव मांगे गए और बाद में मंगलवार को सभी ने सहमति जताई। अपने गठबंधन के लिए ‘इंडिया’ नाम चुनने की घोषणा के एक दिन बाद विपक्षी दलों ने 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इसके लिए ‘जीतेगा भारत’ टैगलाइन को चुना है। सूत्रों ने बताया कि इस टैगलाइन को विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी अनुवाद करके इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बेंगलुरु में मंगलवार को हुई बैठक के दौरान कई नेताओं को लगा कि गठबंधन के नाम में ‘भारत’ शब्द भी शामिल होना चाहिए।

