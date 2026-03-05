बिहार की राजनीति में आज दोपहर बड़ा घटनाक्रम देखने को मिल सकता है। बिहार की राजनीति में इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है कि नीतीश कुमार गुरुवार दोपहर दोपहर राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार के बाद राज्य की कमान बीजेपी का कोई नेता संभाल सकता है और जदयू से दो डिप्टी सीएम होंगे, जिनमें एक नीतीश कुमार के बेटे निशांत हो सकते हैं।
नीतीश कुमार को लेकर चल रही खबरों पर जदयू नेता संजय सिंह ने गुरुवार सुबह पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अगर नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का फैसला कर लिया है तो हम लोग उनका विरोध नहीं कर सकते लेकिन बिहार की जनता चाहती है कि वो ही बिहार के सीएम बने रहें। निशांत कुमार को लेकर सवाल पर संजय सिंह ने कहा कि वह पढ़े-लिखे युवा हैं, उन्हें राजनीति में आना चाहिए।
ताजा कयासों के बाद बड़ी संख्या में जदयू समर्थक नीतीश कुमार के आवास के बाहर जुटे हुए हैं। जदयू नेता राजीव रंजन पटेल ने कहा कि हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार ही बिहार के सीएम बने रहें। बिहार की बागडोर किसी और के हाथों में जाएं। उन्होंने कहा कि निशांत कुमार को राज्यसभा जाना चाहिए। राज्यमंत्री अशोक चौधरी ने इन कयासों पर कहा कि कुछ घंटों की बात है, देखिए क्या होता है।
Nitish Kumar News LIVE: नीतीश कुमार धोखा देने जा रहे हैं- उदित राज
कांग्रेस नेता उदित राज ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार लोगों को धोखा देने जा रहा है। वह आर्थिक रूप से पिछड़ी जाति (EBC) समुदाय की वजह से नेता बने, लेकिन पिछले 20 सालों में उन्होंने उन्हें कुछ नहीं दिया।
Nitish Kumar News LIVE: नीतीश कुमार के आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई
पटना में नीतीश कुमार के आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बिहार में इस बात की चर्चा है कि नीतीश कुमार आज राज्यसभा के लिए नामांकन कर सकते हैं। नीतीश कुमार के आवास के बाहर एसपी कार्तिकेय शर्मा भी मौजूद हैं।
Bihar News LIVE: नितिन नवीन पटना के हनुमान मंदिर में की पूजा
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने राज्यसभा के लिए नामांकन से पहले पटना के हनुमान मंदिर में पूजा की।
Bihar News LIVE: नितिन नवीन आज करेंगे राज्यसभा के लिए नामांकन
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज बिहार से राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय संजय सरावगी ने पटना में कहा कि गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन दोपहर 12 बजे के करीब पहुंचेंगे और एनडीए के सभी नेताओं के नामांकन का हिस्सा बनेंगे। उन्होंने कहा कि ये सभी नामांकन दोपहर डेढ़ से दो बजे के बीच होंगे।
Bihar News LIVE: लालू यादव की लाठी खाकर नीतीश कुमार को बनाया था - राजीव रंजन
नीतीश कुमार के घर के आवास के बाहर मौजूद राजीव रंजन पटेल ने कहा कि हमने लालू यादव की लाठी खाकर नीतीश कुमार को सीएम बनाया था। निशांत कुमार को राज्यसभा भेजा जाना चाहिए। अगर नीतीश कुमार को हटाना है तो चुनाव करवाया जाना चाहिए। जनता के बीच कार्यकर्ता नीतीश कुमार का नाम लेकर वोट मांंगने गए थे।
Bihar News LIVE: रोने लगे राजीव रंजन पटेल
नीतीश कुमार के घर के आवास के बाहर मौजूद राजीव रंजन पटेल मीडिया से बात करते हुए रोने लगे। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग रो रहे हैं। कल किसी ने होली नहीं मनाई। हजारों कार्यकर्ता रो रहे हैं। हमने नीतीश कुमार के लिए वोट मांगे थे। कार्यकर्ताओं से इस बारे में कोई राय नहीं ली गई।
Bihar News LIVE: अशोक चौधरी बोले- कुछ घंटे और इंंतजार कीजिए
नीतीश कुमार के करीबी अशोक चौधरी ने सीएम के राज्यसभा जाने के सवाल पर कहा कि कुछ घंटे और इंतजार कीजिए, सब स्पष्ट हो जाएगा।
अशोक चौधरी ने कल नीतीश कुमार से मुलाकात की थी।
Nitish Kumar News LIVE: नीतीश कुमार के आवास के बाहर जुटे जदयू समर्थक
नीतीश कुमार के आवास के बाहर जदयू समर्थक जुटे हुए हैं। कई समर्थकों ने कहा कि वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार ही राज्य के मुख्यमंत्री रहें।
Bihar News LIVE: निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए- संजय सिंह
जदयू नेता संजय सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि नीतीश कुमार के बेटे निशांंत को राजनीति में आना चाहिए, वह पढ़े-लिखे युवा हैं।
Nitish Kumar News LIVE: हम उनके फैसले का विरोध नहीं कर सकते - संजय सिंह
जदयू नेता संजय सिंह ने कहा कि अगर नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का फैसला कर लिया है तो हम लोग उनका विरोध नहीं कर सकते लेकिन बिहार की जनता चाहती है कि वो ही बिहार के सीएम बने रहें।