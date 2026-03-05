बिहार की राजनीति में आज दोपहर बड़ा घटनाक्रम देखने को मिल सकता है। बिहार की राजनीति में इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है कि नीतीश कुमार गुरुवार दोपहर दोपहर राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार के बाद राज्य की कमान बीजेपी का कोई नेता संभाल सकता है और जदयू से दो डिप्टी सीएम होंगे, जिनमें एक नीतीश कुमार के बेटे निशांत हो सकते हैं।

नीतीश कुमार को लेकर चल रही खबरों पर जदयू नेता संजय सिंह ने गुरुवार सुबह पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अगर नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का फैसला कर लिया है तो हम लोग उनका विरोध नहीं कर सकते लेकिन बिहार की जनता चाहती है कि वो ही बिहार के सीएम बने रहें। निशांत कुमार को लेकर सवाल पर संजय सिंह ने कहा कि वह पढ़े-लिखे युवा हैं, उन्हें राजनीति में आना चाहिए।

ताजा कयासों के बाद बड़ी संख्या में जदयू समर्थक नीतीश कुमार के आवास के बाहर जुटे हुए हैं। जदयू नेता राजीव रंजन पटेल ने कहा कि हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार ही बिहार के सीएम बने रहें। बिहार की बागडोर किसी और के हाथों में जाएं। उन्होंने कहा कि निशांत कुमार को राज्यसभा जाना चाहिए। राज्यमंत्री अशोक चौधरी ने इन कयासों पर कहा कि कुछ घंटों की बात है, देखिए क्या होता है।

