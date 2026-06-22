बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। जेडीयू नेताओं की बैठक रविवार को बुलाई गई थी जिसमें नीतीश कुमार को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। वहीं बैठक में पार्टी के सभी बड़े नेताओं ने वॉइस वोट से ऐलान किया कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ही पार्टी का भविष्य हैं।

पार्टी ने रविवार को अपने प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को चुनने की प्रक्रिया पूरा करने के लिए अपनी स्टेट और नेशनल काउंसिल की मीटिंग कीं। मीटिंग में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी, विधानसभा में JDU लीडर श्रवण कुमार, और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार शामिल हुए। हालांकि, नीतीश कुमार सिर्फ नेशनल काउंसिल मीटिंग में शामिल हुए।

निशांत कुमार पार्टी का भविष्य हैं- संजय झा

संजय झा ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “मैंने पार्टी मीटिंग में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की मौजूदगी में साफ़-साफ़ कहा है कि निशांत कुमार पार्टी का भविष्य हैं। मैंने यह भी दोहराया कि निशांत को राजनीति में आने की इजाज़त तभी मिली जब नीतीश कुमार ने बिहार के सीएम का पद छोड़कर राष्ट्रीय राजनीति में आने का फ़ैसला किया। हम पूरी तरह साफ़ हैं कि आने वाली पीढ़ी को अब पार्टी को आगे ले जाना है और निशांत ही पार्टी का भविष्य हैं और अपने महान पिता की विरासत को आगे बढ़ाएंगे।”

ललन सिंह और बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने भी पार्टी फ़ोरम में ऐसी ही बातें कहीं। लगभग दो महीने पहले नीतीश कुमार के बिहार के सीएम का पद छोड़ने के बाद यह जनता दल यूनाइटेड की पहली अहम मीटिंग थी।

‘नीतीश कुमार की विरासत आगे बढ़ाना है’

अपनी तरफ़ से निशांत कुमार ने कहा, “हमें नीतीश कुमार की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए ज़मीन पर कड़ी मेहनत करनी होगी। मैं पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को मुझे अहम भूमिका देने के लिए धन्यवाद देता हूं।”

जेडीयू के एक सूत्र ने कहा, “पार्टी मीटिंग की सबसे बड़ी बात यह है कि निशांत कुमार को पार्टी के भविष्य के नेता के तौर पर साफ तौर पर मंज़ूरी मिल गई है। नीतीश कुमार की मौजूदगी में पार्टी के सबसे बड़े फोरम से यह मैसेज गया, जिससे पार्टी के सभी नेताओं को साफ मैसेज गया।”

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