लद्दाख के कारगिल में बनाई जा रही रोड, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शेयर कीं तस्वीरें, बताया क्यों जरूरी है यह सड़क

नितिन गडकरी ने बताया, "पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह महत्वाकांक्षी परियोजना लद्दाख क्षेत्र में तेज, परेशानी मुक्त और पर्यावरण के प्रति जागरूक गतिशीलता प्राप्त करने के लिए समर्पित है।"

लद्दाख के राष्ट्रीय राजमार्ग 301 पर चल रहा निर्माण कार्य। (Photo- Nitin Gadkari Twitter)

भारत सरकार लद्दाख के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 301 पर कारगिल-जंस्कर इंटरमीडिएट लेन पर सड़क निर्माण करवा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने इसकी कई तस्वीरें भी शेयर कीं। उन्होंने लिखा, “लद्दाख में हम राष्ट्रीय राजमार्ग 301 पर कारगिल-ज़ंस्कर इंटरमीडिएट लेन को अपग्रेड कर रहे हैं। परियोजना की कुल लंबाई 31.14 किमी है और पैकेज -6 के अंतर्गत आती है।” गडकरी ने बताया- पूरे साल रहेगी आम लोगों की आवाजाही उन्होंने लिखा, “इस प्रयास का मुख्य उद्देश्य आंतरिक क्षेत्रों में यात्रियों और माल, दोनों के लिए एक विश्वसनीय और सुलभ आवाजाही लिंक प्रदान करके क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। उन्नत राजमार्ग पर पूरे साल पहुंच बना रहेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था और क्षेत्र के निवासियों को बहुत लाभ होगा।” नितिन गडकरी ने बताया, “पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह महत्वाकांक्षी परियोजना लद्दाख क्षेत्र में तेज, परेशानी मुक्त और पर्यावरण के प्रति जागरूक गतिशीलता प्राप्त करने के लिए समर्पित है।” देश के अंदर अच्छी सड़कें और दूरी कम करने को लेकर चल रहा काम केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि देश भर में सड़कों की दशा सुधारने, दूरी कम करने और एक्सप्रेस वे से तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए इंटरकनेक्टिविटी बढ़ाने और कम समय में अधिक दूरी तक पहुंचने की सुविधा के लिए काफी काम तेजी से चल रहा है। लद्दाख के राष्ट्रीय राजमार्ग 301 पर चल रहा निर्माण कार्य। (Photo- Nitin Gadkari Twitter) यूपी के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंच बढ़ाने के लिए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे को आपस में जोड़ने का काम शुरू किया गया था। यह प्रोजेक्ट किसानों के जमीन न देने के चलते पिछले 4 वर्षों से अटका हुआ था। दोनों एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए इंटरचेंज बनाया जाना था और उसकी जमीन को लेकर ही पेच फंसा हुआ था। अब जमीन मिल गई है और यह काम चल रहा है दूसरी तरफ दिल्ली में बन रहे द्वारका एक्सप्रेसवे का काम लगभग पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि इस एक्सप्रेसवे पर जल्द ही देश के लोग यातायात कर सकेंगे। बता दें कि एक्सप्रेसवे चालू होने के बाद द्वारका और गुरुग्राम के लोग करीब 2 घंटे में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सोहना के रास्ते जयपुर तक यात्रा कर सकेंगे। द्वारका एक्सप्रेस वे देश का पहला 8 लेन एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है। 34 मीटर चौड़ा द्वारका एक्सप्रेस वे को बनाने में 9,000 करोड़ रूपये का खर्च आया है। द्वारका एक्सप्रेस वे का विस्तार हरियाणा में 18.9 किमी और दिल्ली में 10.1 किमी होगा। इसके चालू होने के बाद दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे (NH48) पर जाम लगने की समस्या में कमी आएगी।

