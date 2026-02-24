Nitin Gadkari Reveals Last Phone Call Conversation With Ajit Pawar : राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजित पवार का 28 जनवरी को एक प्लेन हादसे में निधन हो गया। इसके बाद सोमवार को मुंबई के वर्ली डोम में एक शोक सभा रखी गई। इस मौके पर कई दिग्गज नेताओं ने अजित पवार के साथ अपनी पुरानी यादें साझा कीं। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी राज्य कैबिनेट में अजीत पवार के साथ काम करने का अपना अनुभव शेयर किया। उन्होंने अजित पवार के साथ अपनी आखिरी फोन कॉल का भी जिक्र किया।

अजित पवार की शोक सभा में बोलते हुए नितिन गडकरी ने कहा, “मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आज दादा को श्रद्धांजलि देने का समय आएगा। मुझे दादा की जिंदगी को करीब से देखने का मौका मिला, जब वे पहली बार विधायक बने और फिर ऊर्जा राज्य मंत्री बने। मैं उस समय महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल में था। वे और मैं बहुत करीबी दोस्त बन गए। वह दोस्ती बाद में राजनीति से आगे बढ़ गई।”

अजित पवार में फैसले लने की काबिलियत थी- नितिन गडकरी

इस मौके पर नितिन गडकरी ने कहा, “दादा जब भी दिल्ली आते थे, तो हमेशा मेरे घर आते थे। आने के बाद सबसे पहले वह अपनी जेब से एक कागज निकालते थे। उनकी पर्सनैलिटी बहुत प्रोफेशनल थी। एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स के साथ-साथ उनमें फैसले लेने की काबिलियत भी थी। उनके पास डेवलपमेंट का विजन था और कड़े फैसले लेने की हिम्मत थी। वह लोगों से जुड़े रहते थे और अगर सच हो तो सच बोलने की ताकत रखते थे। वह हर छोटे से छोटे गांव की प्रॉब्लम लिखते थे और सभी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे।”

नितिन गडकरी ने आखिरी फोन पर हुई बातचीत का जिक्र किया

गडकरी ने अजित पवार के साथ अपनी आखिरी फोन पर हुई बातचीत के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा, “उन्होंने (अजित पवार) मुझसे कहा कि आपको पुणे के लिए कुछ करना चाहिए। उनके और देवेंद्र फड़नवीस के कहने पर पुणे के लिए 50000 करोड़ रुपये के फ्लाईओवर का प्लान तैयार किया गया, जिसे मंजूरी मिल गई। मैंने उन्हें फोन करके कहा कि जब नगर निगम के चुनाव होंगे, तो आप और देवेंद्रजी मिलकर भूमि पूजन का प्रोग्राम करेंगे। वह उनका और मेरा आखिरी फोन कॉल था।”

केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि उनका असमय निधन सभी के लिए एक बड़ा झटका है। वह एक ऐसे नेता थे जो फैसले लेते थे, जिनके पास विकास का विजन था। 2009 के बाद, जब मैं दिल्ली चला गया, तो मेरा मुंबई आना लगभग कम हो गया। जब भी दादा दिल्ली आते थे, मैं उनसे रेगुलर मिलता था और उनका एजेंडा पूरा करने के बाद हम खूब बातचीत करते थे। वह सभी पॉलिटिक्स से परे थीं।

बता दें कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का विमान क्रैश हो गया था। इस हादसे में उनकी मौत हो गई थी। अजित पवार एक कार्यक्रम के लिए गए थे, वहां पर लैंडिंग के दौरान उनका विमान हादसे का शिकार हुआ।