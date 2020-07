JioMeet की तारीफ करने पर घिरे NITI आयोग के सीईओ अमिताभ कांत, सोशल मीडिया पर लोग कर रहे ट्रोल

भारत और चीन के बीच लद्दाख से लगी एलएसी पर जारी तनाव के दौरान ही मोदी सरकार ने 59 चीनी ऐप्स को बैन करने का फैसला किया। इनमें टिकटॉक और यूसी ब्राउजर समेत कई बड़ी ऐप्स शामिल थीं। इस बैन के बाद कुछ टेक एक्सपर्ट्स और सोशल मीडिया यूजर्स ने चीन से संबंध रखने वाली एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप ZOOM को भी प्रतिबंधित करने की मांग की। इस बीच मुकेश अंबानी की जियो ने जूम को टक्कर देने के लिए VC ऐप JioMeet बाजार में उतार दी है। हालांकि, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत इस ऐप की तारीफ कर के सोशल मीडिया पर ट्रोल्स का शिकार हो गए हैं।

दरअसल, पीएम मोदी ने नीति आयोग को प्लानिंग कमीशन की जगह बनाया था। इसका मुख्य मकसद सरकारी योजनाओं पर केंद्र सरकार को जानकारी देना है। इसी को लेकर सोशल मीडिया पर अमिताभ कांत की खिंचाई शुरू हो गई। कई यूजर्स ने उन पर निशाना साधते हुए सरकारी कंपनी बीएसएनएल की जगह प्राइवेट कंपनी जियो के प्रचार के लिए निशाना साधा।

I can understand your eagerness to promote a private player, which just copy cat the zoom app, even font and icons, yes it will definitely go places with support from people like you and your masters.

— Anupam Kumar (@anupamk99) July 4, 2020