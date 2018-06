दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पिछले काफी दिनों से एलजी के दफ्तर में धरने पर बैठे हैं और वहीं से ही ट्वीट कर केन्द्र सरकार और उप-राज्यपाल पर निशाना साध रहे हैं। केजरीवाल ने आज एक ट्वीट कर सवाल किया कि संविधान के किस प्रावधान से एलजी को यह ताकत है कि वह मुख्यमंत्री की जगह ले ले। मैंने अपनी जगह पर कहीं भी जाने के लिए उन्हें अधिकृत नहीं किया है। बता दें कि दिल्ली में आज नीति आयोग की चौथी बैठक हो रही है और अरविंद केजरीवाल को लगता है कि इस बैठक में शामिल होने के लिए उनकी जगह उप-राज्यपाल अनिल बैजल चले गए हैं और इसी के चलते उन्होंने ट्वीट कर एलजी पर निशाना साधा था।

वहीं अरविंद केजरीवाल के इस ट्वीट पर नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने पलटवार किया है। अमिताभ कांत ने एक ट्वीट कर कहा कि यह पूरी तरह से गलत है। दिल्ली के उप-राज्यपाल नीति आयोग की चौथी बैठक में शामिल नहीं हैं। अमिताभ कांत ने कहा कि इसके लिए नीति आयोग की बैठक में शामिल लोगों की लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें अनिल बैजल का नाम नहीं है। बता दें कि नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी समेत केन्द्रीय मंत्री और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एलजी दफ्तर में धरने पर होने के चलते इस बार नीति आयोग की बैठक में नहीं सके हैं।

This is totally incorrect. Lt. Governor of Delhi is not present at the Fourth Meeting of the Govening Council of NITI Aayog. https://t.co/1U95F4wz59

— Amitabh Kant (@amitabhk87) 17 June 2018