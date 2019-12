दुष्कर्म के आरोपों के बाद देश छोड़कर भागे ‘स्वयंभू बाबा’ नित्यानंद का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में नित्यानंद कहता सुनाई दे रहा है कि ‘मुझे कोई छू भी नहीं सकता, मैं परम शिवा हूं।’ वीडियो में दिखाई दे रहा है कि नित्यानंद कह रहा है कि “पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है लेकिन तुमने यहां मौजूद रहकर मेरे प्रति ईमानदारी दिखाई है, मैं सच्चाई और हकीकत दिखाकर आपके प्रति ईमानदारी दिखाऊंगा। अब मुझे कोई छू भी नहीं सकता, मैं आपको बता रहा हूं मैं परम शिवा हूं।”

नित्यानंद ने कहा कि “कोई कोर्ट मुझे सच्चाई उजागर करने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकती। मैं परम शिवा हूं।” बता दें कि सरकार ने नित्यानंद का पासपोर्ट रद्द कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार कहा है कि एक वेबसाइट बना लेने से एक राष्ट्र का निर्माण नहीं हो जाता है। बता दें कि ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि नित्यानंद ने दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर में एक द्वीप खरीदकर नया देश बनाने का ऐलान कर दिया है।

इस देश का नाम कैलासा रखा गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि वेबसाइट शुरू करना एक राष्ट्र बनाने से अलग चीज है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने विदेशों में स्थित सभी मिशनों और पोस्टों को नित्यानंद के बारे में सतर्क कर दिया है।

“No judiciary can touch me. M param shiva”

