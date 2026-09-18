निठारी कांड वाले सुरेंद्र कोली ने हरिद्वार में आत्महत्या कर ली है। फांसी लगाकर सुरेंद्र कोली ने आत्महत्या की। बीते कुछ महीनों से सुरेंद्र कोली हरिद्वार में चाय बेचता था। 2025 में ही सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र कोली को निठारी कांड मामले से बरी किया था। सुरेंद्र कोली का शव चाय की दुकान में रस्सी के सहारे लटका मिला। जैसे ही स्थानीय लोगों को घटना की जानकारी हुई तुरंत उन्होंने पुलिस को सूचना दी।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद पुलिस ने खुलासा किया कि मृतक की पहचान सुरेंद्र कोली के रूप में हुई है, जो निठारी कांड का आरोपी था। बीते कुछ समय से सुरेंद्र कोली हरिद्वार के भूपतवाला क्षेत्र में एक झुग्गी में रह रहा था। वह पास में ही चाय की दुकान लगाकर जीवनयापन कर रहा था।

क्या था मामला?

निठारी हत्याकांड का खुलासा 29 दिसंबर 2006 को नोएडा के निठारी में व्यवसायी मोनिंदर सिंह पंढेर के घर के पीछे एक नाले से आठ बच्चों के कंकाल मिलने के बाद हुआ था। कोली को नोएडा के निठारी गांव में 15 वर्षीय लड़की के बलात्कार और हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था और फरवरी 2011 में उच्चतम न्यायालय ने उसकी सजा को बरकरार रखा था।

उसकी पुनर्विचार याचिका 2014 में खारिज कर दी गयी थी। हालांकि, जनवरी 2015 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उसकी दया याचिका पर निर्णय में अत्यधिक देरी के कारण मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2023 में कोली और सह-अभियुक्त पंढेर को निठारी से जुड़े कई अन्य मामलों में बरी कर दिया था और 2017 में निचली अदालत द्वारा दी गई मौत की सजा को पलट दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने किया था बरी

अदालत ने कोली को 12 मामलों और पंढेर को दो मामलों में बरी कर दिया था। सीबीआई और पीड़ित परिवारों ने बरी किए जाने के इन फैसलों को बाद में उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी लेकिन अदालत ने साल 30 जुलाई 2025 को सभी 14 अपीलों को खारिज कर दिया।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मनिंदर पंढेर को 2006 के निठारी कांड में बरी कर दिया था। इसके बाद आज पंढेर को ग्रेटर नोएडा की लुक्सर जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद 65 साल का कारोबारी पंढेर एक गाड़ी में बैठा और बिना किसी से बात किए चला गया। इस दौरान पुलिस ने उसे घेर रखा था। मीडिया ने उससे सवाल किए मगर उसने किसी को जवाब नहीं दिया और चुपचाप सीधा गाड़ी में जाकर बैठ गया। पढ़ें पूरी खबर