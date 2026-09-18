हरिद्वार में निठारी कांड के आरोपी रहे सुरेंद्र कोली की संदिग्ध मौत के बाद करीब दो दशक पुराने इस मामले की यादें एक बार फिर ताजा हो गई हैं। शुक्रवार को भूपतवाला क्षेत्र में चाय की दुकान के पास सुरेंद्र कोली का शव फंदे से लटका मिला। पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, हालांकि मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है और मौत की परिस्थितियों की जांच की जा रही है।
इस बीच निठारी मामले के एक पीड़ित के पिता ने सुरेंद्र कोहली की मौत को आत्महत्या मानने से इनकार किया है। उन्होंने दावा किया कि कोहली ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि किसी ने उसकी हत्या करवा दी। उनका कहना है कि जेल से करीब दो दशक बाद रिहा होने के बाद कोहली अपने परिवार के साथ जिंदगी शुरू कर रहा था, ऐसे में उसके पास आत्महत्या करने की कोई वजह नहीं थी।
‘जेल से छूट गया था… उसको किसी ने मरवा दिया होगा’
पीड़ित के पिता ने कहा कि कोहली के परिवार में उसकी पत्नी, बच्चे और बुजुर्ग मां थी। उन्होंने सवाल उठाया कि जेल से बाहर आने के बाद वह आत्महत्या क्यों करता? उनके मुताबिक, कोहली चाय की दुकान चलाकर अपने परिवार के लिए कमाई कर रहा था और पत्नी-बच्चों के साथ सामान्य जिंदगी जी रहा था।
उन्होंने कहा, “उसने सुसाइड नहीं किया होगा, उसको किसी ने मरवा दिया होगा।” उन्होंने यह भी दावा किया कि कोहली की मौत के पीछे कोई और वजह हो सकती है, जिसकी जांच होनी चाहिए।
‘उसे निठारी के बारे में जानकारी थी’
पीड़ित के पिता ने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि कोहली को पंढेर के घर और वहां आने-जाने वाले लोगों के बारे में जानकारी थी। उनके मुताबिक, कोहली की गलती यह थी कि उसने कथित घटनाओं के बारे में किसी को जानकारी नहीं दी।
पीड़ित ने अपनी बेटी के बारे में किया था सवाल
उन्होंने दावा किया कि उन्होंने कोहली से अपनी बेटी के बारे में सवाल किया था। उनके मुताबिक, जब उन्होंने पूछा कि उनकी बेटी को कैसे बुलाया गया था तो कोहली ने कहा था कि वह गलती से वहां आ गई थी और उनसे माफी मांगी थी। पीड़ित के पिता ने बच्चों को बहलाने के तरीके का जिक्र करते हुए कहा कि फूल और खिलौने दिखाकर बच्चों को आकर्षित किया जा सकता था।
वहीं, उन्होंने दावा किया कि बड़ी उम्र की महिलाओं और पुरुषों को काम दिलाने और पैसे देने का लालच देकर बुलाया जाता था। हालांकि, ये बातें पीड़ित के पिता के आरोप और दावे हैं, वर्तमान पुलिस जांच से इन दावों की पुष्टि नहीं हुई है।
2006 में सामने आया था निठारी कांड
निठारी कांड 2005-06 में नोएडा के निठारी गांव में महिलाओं और बच्चों के लापता होने के बाद सामने आया था। दिसंबर 2006 में मोनिंदर सिंह पंढेर के सेक्टर-31 स्थित घर के पीछे नाले के पास मानव अवशेष मिलने के बाद मामला देशभर में चर्चा में आया। सुरेंद्र कोली उस घर में घरेलू सहायक के तौर पर काम करता था।
कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर को गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई ने कई मामलों में आरोपपत्र दाखिल किए। शुरुआती मुकदमों में कोली को दोषी ठहराया गया और मौत की सजा सुनाई गई थी। बाद में इन मामलों में उसकी दोषसिद्धि को लेकर न्यायिक प्रक्रिया लंबे समय तक चली।
19 साल जेल में रहने के बाद 2025 में हुआ था रिहा
निठारी से जुड़े 12 मामलों में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2023 में कोली को बरी कर दिया था। हाई कोर्ट ने साक्ष्यों की कमी और जांच में खामियों को ध्यान में रखा था। इसके बाद राज्य की ओर से की गई चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2025 में इन बरी किए जाने के फैसलों को बरकरार रखा। वह करीब 19 साल जेल में रहा।
नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने निठारी मामले से जुड़े आखिरी लंबित मामले में भी उसे बरी कर दिया और इसके बाद वह जेल से बाहर आया। अदालतों में उसके खिलाफ अभियोजन के साक्ष्यों और जांच पर गंभीर सवाल उठे थे।
चाय की दुकान चला रहा था सुरेंद्र कोली
रिहाई के बाद सुरेंद्र कोली हरिद्वार चला गया था, जहां वह चाय की दुकान चला रहा था। पुलिस के मुताबिक, वह पिछले कुछ महीनों से शहर में था और पहले सुरक्षा गार्ड के तौर पर काम कर रहा था। हाल में उसने भूपतवाला इलाके में चाय की दुकान शुरू की थी। शुक्रवार को इसी दुकान में उसका शव फंदे से लटका मिला।
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फोरेंसिक टीम भी मामले की जांच कर रही है। अभी पुलिस ने यह साफ नहीं किया है कि सुरेंद्र कोली की मौत किन परिस्थितियों में हुई।
सुरेंद्र कोली की मौत पर पीड़ित परिवार ने हत्या की आशंका जताई है, जबकि पुलिस इसे शुरुआती जांच में आत्महत्या का मामला मान रही है। अब पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा कि उसकी मौत की असली वजह क्या थी।
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2006 के चर्चित निठारी हत्याकांड में आरोपी रहे और 2025 में बरी हुए सुरेंद्र कोली का शव शुक्रवार को हरिद्वार में मिला। पुलिस ने आत्महत्या की आशंका जताई है, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।