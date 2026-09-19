निठारी कांड मामले में बरी हुए सुरेंद्र कोली ने 18 सितंबर 2026 को हरिद्वार में आत्महत्या कर ली। सुरेंद्र कोली हरिद्वार में चाय की दुकान चलाता था और उसी के अंदर फांसी लगाकर उसने आत्महत्या की है। सुरेंद्र कोली को चाय की दुकान दिलाने वाले 28 वर्षीय जय कश्यप से इंडियन एक्सप्रेस ने बात की है, जिसने कुछ अहम जानकारी दी है।

करीब 25 दिन पहले 28 वर्षीय जय कश्यप हरिद्वार के रोशनाबाद में एक आदमी से मिला, जिसने अपना नाम सदा राम बताया। उस आदमी ने जय कश्यप को बताया कि वह अल्मोड़ा से है और एक कमरा और काम ढूंढ रहा है। जय कश्यप ने दोनों ढूंढने में उसकी मदद की। शुक्रवार को वह आदमी भूपतवाला रोड पर एक चाय की दुकान के अंदर लटका हुआ मिला। उसकी मौत के बाद ही जय कश्यप को पता चला कि सदा राम असल में सुरेंद्र कुमार कोली था, जो 2006 के निठारी हत्याकांड का मुख्य आरोपी था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में बरी कर दिया था।

जय कश्यप ने क्या बताया?

जय कश्यप ने हरिद्वार में द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “मुझे आज उसका नाम पता चला। मैं उसे सिर्फ सदा राम के नाम से जानता था और वह अल्मोड़ा से था। मुझे और कुछ नहीं पता था।”

जय कश्यप ने कहा कि वह सुरेंद्र कोली से एक दोस्त के घर पर मिला था, जब उसे रहने के लिए जगह ढूंढने में मदद करने के लिए कहा गया था। सुरेंद्र कोली कुछ दिनों तक रोशनाबाद में एक कमरे में रहा, लेकिन दिक्कत तब हुई जब मकान मालिक ने पहचान के डॉक्यूमेंट मांगे। जय कश्यप ने दावा किया कि सुरेंद्र कोली अपना आधार कार्ड जमा नहीं करना चाहता था और आखिरकार उसने रहने की जगह छोड़ दी।

चाय की दुकान चलाता था कोली

जय कश्यप ने कहा कि उन्हें बाद में पता चला कि सुरेंद्र कोली हरिद्वार जा रहा था। उन्होंने कहा, “उसने मुझे बताया कि वह एक चाय की दुकान खोलने जा रहा है क्योंकि धर्मेंद्र भाई (धर्मेंद्र कौशिक, एक और जान-पहचान वाला) ने वहां उसके नाम पर एक दुकान किराए पर ली थी और उसे सुरेंद्र कोली को चलाने के लिए दे दिया था।” उसके बाद दोनों ने बात नहीं की।

जय कश्यप ने कहा कि मैंने इंसानियत के नाते उसकी मदद की। उन्होंने बताया कि वह अक्सर अपने इलाके में लोगों को खाली कमरे या नौकरी ढूंढने में मदद करते हैं। सुरेंद्र कोली ने उन्हें कभी नहीं बताया कि वह मुश्किल में है। जय कश्यप ने कहा, “लेकिन मैं देख सकता था कि वह किसी बात से परेशान था। मुझे नहीं पता था कि क्यों।”

पुलिस सूत्रों के मुताबिक सुरेंद्र कोली डेढ़ महीने पहले हरिद्वार आया था। सूत्रों ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि लगभग उसी समय उसे एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल गई थी। सूत्रों ने बताया कि उस नौकरी को छोड़ने के बाद जय कौशिक ने उसे एक फर्म के जरिए एक अपार्टमेंट में गार्ड की दूसरी नौकरी दिलाने में मदद की, और सुरेंद्र कोली ने वह नौकरी भी छोड़ दी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अपनी मौत से करीब तीन दिन पहले सुरेन्द्र कोली ने भूपतवाला में लाल माता मंदिर के सामने धर्मेंद्र कौशिक के नाम पर एक छोटी सी चाय की दुकान किराए पर ली थी।

दो-तीन दिन से चाय और बिस्कुट बेच रहा था कोली

सुरेंद्र कोली रोशनाबाद से अपना सामान लाया और दुकान के अंदर रहने लगा। वह वहां सिर्फ दो-तीन दिन से चाय और बिस्कुट बेच रहा था। जय कौशिक ने ही सुबह करीब 10 बजे सुरेंद्र कोली को मरा हुआ पाया और पुलिस को बताया। पुलिस ने कहा कि धर्मेंद्र कौशिक ने उन्हें बताया कि उसने दुकान बंद देखी और शटर खटखटाया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसे शुरू में लगा कि सुरेन्द्र कोली, जो कथित तौर पर डायबिटीज का मरीज था, सो रहा है।

हरिद्वार शहर के सर्कल ऑफिसर शिशुपाल सिंह नेगी ने कहा कि मामला पहली नजर में सुसाइड का लग रहा है। पुलिस ने कहा कि मौके पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हरिद्वार जिला अस्पताल भेज दिया गया है। दुकान पर मिली एक डायरी, जिसमें सुरेंद्र कोली के रोजाना के खर्च और काम से जुड़े अकाउंट्स थे, पुलिस ने ले ली है।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मनिंदर पंढेर को 2006 के निठारी कांड में बरी कर दिया था। इसके बाद आज पंढेर को ग्रेटर नोएडा की लुक्सर जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद 65 साल का कारोबारी पंढेर एक गाड़ी में बैठा और बिना किसी से बात किए चला गया। इस दौरान पुलिस ने उसे घेर रखा था। मीडिया ने उससे सवाल किए मगर उसने किसी को जवाब नहीं दिया और चुपचाप सीधा गाड़ी में जाकर बैठ गया। पढ़ें पूरी खबर